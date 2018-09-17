25 شركة عربية وأجنبية تعلن زيادة استثماراتها في مصر

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-قالت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، إن مصر شهدت في العام المالى 2017-2108، زيادة كبيرة في عدد الشركات التي تأسست أو التي توسعت في مشاريعها القائمة، وأشارت إلى أن 25 شركة إقليمية وأجنبية رفعت استثماراتها في البلاد.

وعزت الوزيرة الاستثمارات الجديدة إلى الإصلاحات الاقتصادية التي تمت، على الجانبين التشريعي والتنفيذي، حيث تم اصدار قوانين الاستثمار والإفلاس وتنظيم نشاطي التأجير التمويلي والتخصيم، كما أدخلت تعديلات على قانوني سوق رأس المال والشركات.

وذكرت الوزيرة،في مؤتمر صحفي عقدته الإثنين، حضره قيادات 25 شركة إقليمية وأجنبية تعمل بمصر، أن عدد الشركات التي تم تأسيسها العام الماضي ارتفع بنسبة 29.1% مقارنة بالعام المالي 2016- 2017، وبلغت 20 الف شركة، وفرت 60 ألف وزظيفة، وزادت رؤوس الأموال المُصدرة للشركات التي تم تأسيسها خلال العام المالي الماضي بنسبة 64.4% ،لتسجل 2.73 مليار دولار، مقابل 1.66 مليار دولار خلال العام المالي 2016/ 2017.

وزاد عدد الشركات التي أجرت توسعات استثمارية خلال العام المالي الماضي بنسبة 61.6% وبلغت 3478 شركة.

تضمنت الشركات التي أفضحت عن استثماراتها خلال العام الماضي وتلك المرصودة للعام الجاري، 25 شركة عربية وأجنبية ومحلية، من بينها الخرافي الكويتية، والراجحي السعودية، وجي ال سي اللبنانية، و"وينا" القابضة المغربية وأرما للزيوت اليمنية، والحكمة الأردنية، ويونيليفر البريطانية، ولكناوف الألمانية، وشنايدر إليكتريك ولوريال الفرنسيتين، وجونسون آند جونسون ومارس ريجلي الأمريكيتين، وإل جي الكورية، وتى سى أى سانمار الهندية للكيماويات، وجوشي الصينية للفايبر جلاس.

وكشف نيكولاس كاتشاروف، العضو المنتدب لشركة أديسون الايطالية الايطالية، المتخصصة في مجال الاستخراجات البترولية والغازية، أن استثمارات شركته في مصر بلغت 2.8 مليار دولار، منها 250 مليون دولار في العام المالي الماضي فقط.

وقال عبد الوهاب صالح الراجحي، رئيس مجموعة الراجحي السعودية، إن شركة زادنا للاستثمار الزراعي والتنمية العقاري، التابعة للمجموعة، رفعت استثماراتها في مصر، بقيمة 8.36 مليون دولار، ضمن خطتها لتعظيم استثماراتها إلى 110 مليون دولار خلال الـ5 سنوات المقبلة.

وقال بنو جوليا، رئيس شركة لوريال الفرنسية، إنه تم تخصيص 50 مليون يورو لانشاء مصنع لوريال القاهرة، ليكون مركزا للتصدير الاقليمى لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.