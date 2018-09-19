فيزيتا لحجز الأطباء تجمع 12 مليون دولار للتوسع بالسعودية

القاهرة، مصر (CNN)- جمعت شركة فيزيتا، وهي شركة مصرية تعمل في مجال حجز مواعيد العيادات والخدمات الصحية إلكترونيا، 12 مليون دولار تمويلات من تحالف استثماري قادته شركة STV السعودية.

وبحسب بيان أصدرته فيزيتا الأربعاء، حصل موقع CNN بالعربية على نسخة منه، شارك في تمويل الشركة، التي تتخذ من القاهرة مقراً لها، مستثمرون حاليون في "فيزيتا" من بينهم "بيكو كابيتال" من الإمارات، وفوستوك نيو فنتشرز السويدي، وسيليكون باديا من الأردن، إلى جانب شركة "الهلال للمشاريع الناشئة"، ذراع رأس المال الاستثماري المؤسسي في شركة الهلال للمشاريع، التي تتخذ من دبي مقراً لها.

وبهذه الجولة، جمعت شركة فيزيتا منذ تأسيسها حوالي 22.5 مليون دولار تمويلات، وتسمح الشركة من خلال منصتها على شبكة الإنترنت وتطبيقاتها المحمولة للمستخدمين بحجز المواعيد الطبية والخدمات الصحية، بما يمكن المستخدمين من البحث عن الأطباء حسب التخصص أو المنطقة الجغرافية أو التأمين، وقراءة التعليقات التي تم التحقق منها قبل حجز موعد.

بدأت فيزيتا العمل انطلاقاً من مصر، قبل أن تتوسع في الأردن والسعودية مع أكثر من 10 آلاف طبيب على منصتها، وخدمت حتى الآن أكثر من 2.5 مليون مستخدم في الدول الثلاث، لتسهيل أكثر من 3 ملايين حجز.

وتخطط فيزيتا لاستخدام هذا الاستثمار في مواصلة توسعها بشكل أساسي في السعودية، وكذلك في طرح بعض المنتجات الجديدة.

ولدى شركة فيزيتا خطة توسعية قوية في القطاع الصحي بالمملكة العربية السعودية، الذي يعد الأقوى والأكثر إنفاقاً بالمنطقة، مع التركيز على العمل مع قطاع التأمين الصحي، وتدرس فرص تعاون محتملة مع كبرى المؤسسات العاملة بالمجال.

قال هاني عناية، شريك مع شركة STV السعودية، في بيان: "تسعى STV لتدعم مؤسسي الشركات ذوي الكفاءة العالية الذين يحققون تحولات في الصناعات الرئيسية، وهو ما تأكدنا منه مع فريق عمل فيزيتا، الذين يمكنهم أن يرفعوا من مستوى الرعاية الصحية في المنطقة".

وقال أمير برسوم، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة فيزيتا، إن الشركة لم تتمكن من العثور على فريق استثماري أفضل أو شريك استراتيجي لمساعدتها في المرحلة القادمة بالمنطقة، كما نرحب بالمستثمرين البارزين في شركة CE-Ventures، ونحن فخورون بالحصول على الدعم المستمر من مستثمرينا الحاليين BECO Capital وVostok New Ventures وSilicon Badia.