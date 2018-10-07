أردوغان: تركيا طوت دفتر ديون صندوق النقد الدولي بلا رجعة

نشر الأحد ، 07 أكتوبر / تشرين الأول 2018

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أكد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، الأحد، أن بلاده سددت جميع الديون المستحقة لصندوق النقد الدولي، وأنها "طوت دفتر ديون الصندوق بلا رجعة".

جاء ذلك، في كلمة للرئيس التركي باليوم الثاني والأخير للاجتماع التشاوري والتقييمي لحزب «العدالة والتنمية» الحاكم، في العاصمة التركية أنقرة، ونقلتها وكالة الأنباء التركية الرسمية "الأناضول".

وقال أردوغان: "إن تركيا ولله الحمد تقف بعيدًا عن أي مستوى تضطر فيه لقبول مساعدات من صندوق النقد الدولي".

في سياق متصل، أعلن وزير المالية والخزانة التركي، براءت البيرق، أن حكومة بلاده ستكشف قريبًا عن برنامج قوي، من أجل مكافحة التضخم، مؤكدًا عدم وجود أي تنازل في مسألة انضباط الميزانية في تركيا.

وحول الخطة الاقتصادية الجديدة لبلاده على المدى المتوسط، المرتكزة على ثلاث قواعد رئيسية، هي "التوازن والانضباط والتغيير"، قال البيرق: "إن مرحلة التوازن في الاقتصاد قد بدأت".

ووفقًا لوزير المالية، فإن تحقيق أهداف الخطة الاقتصادية الجديدة سيتم في الأعوام الـ3 المقبلة، بما يتوافق مع واقع البلاد، وقدرة الإدارة الاقتصادية على اتخاذ القرارات السريعة.

يذكر أن مؤسسة الإحصاء التركية أعلنت، الأربعاء الماضي، أن التضخم لشهر سبتمبر/أيلول الماضي، ارتفع بنسبة 6.30%، ليصبح معدل التضخم السنوي 24.52%، وهو الأعلى منذ 15 عاما.