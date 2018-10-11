أردوغان يكشف عن برنامج اقتصادي جديد "بلا مشاريع" في 2019

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)--كشف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الخميس، أن حكومة بلاده ستطبق البرنامج الاقتصادي الجديد خلال الفترة 2019-2021، والذي لن يتضمن أي مشاريع جديدة خلال عام 2019، إلا في حالات الضرورة.

جاء ذلك في مرسوم رئاسي نشرته الجريدة الرسمية، اليوم، ونقلته وكالة الأنباء التركية الرسمية "الأناضول".

وأكد الرئيس التركي، أن البرنامج الاقتصادي، يستهدف حماية استقرار الاقتصاد الكلي، وزيادة الإنتاج، ورفع مستوى رفاهية المجتمع.

وقال: "في إطار تدابير ترشيد الإنفاق، لن تُدرج مشاريع جديدة في البرنامج الاستثماري لعام 2019 إلا في حالات الضرورة، لن تكون هناك اقتراحات لمشاريع لا تلبي الاحتياجات العاجلة للمواطن، ولا تؤدي إلى زيادة مباشرة للقيمة المضافة في الاقتصاد".

وشدد أردوغان على أن الهدف الأساسي خلال هذه المرحلة هو تحقيق التوازن الاقتصادي والنمو المستدام.

وأضاف أن الأولويات الأساسية حاليا، تتمثل في ترشيد الإنفاق العام في البلاد، وحماية استقرار الأسعار عبر خفض التضخم، وخفض عجز الحساب الجاري، وتعزيز التوازنات والانضباط المالي، وبالتالي تحقيق استقرار الاقتصاد الكلي والاستقرار المالي.

ولفت الرئيس التركي، إلى مواصلة التركيز على استثمارات البنية التحتية الاقتصادية والاجتماعية التي تشكل أهمية كبيرة بالنسبة إلى إمكانات التنمية في البلاد.

وأكّد أن حكومة البلاد ستمنح الأولوية للمشاريع الهامة المستمرة، والتي يمكن استكمالها في أقصر فترة زمنية.