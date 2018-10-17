لاغارد تغير موقفها.. لن تحضر مؤتمر الاستثمار السعودي

هونغ كونغ (CNN) -- فقد مؤتمر الاستثمار الضخم في المملكة العربية السعودية "مبادرة مستقبل الاستثمار"، المقرر انعقاده الأسبوع المقبل، عدداً أكبر من الضيوف البارزين مع تفاقم الأزمة الدولية بشأن اختفاء الإعلامي السعودي، جمال خاشقجي منذ دخوله مقر قنصلية بلاده في تركيا قبل أسبوعين.

وانضمت كريستين لاغارد، مديرة صندوق النقد الدولي، لقائمة طويلة من الذين اعتذروا عن حضور المؤتمر الهام بالنسبة لرؤية السعودية 2030.

وعانى الحدث السعودي، والمعروف بإسم "دافوس في الصحراء"، من عزوف بعض قادة الأعمال حول العالم، بما في ذلك الرؤساء التنفيذيين لـ جي بي مورغان، وأوبر، في الأسبوع الماضي مع تزايد التساؤلات حول مصير خاشقجي.

وقال صندوق النقد الدولي في بيان مساء الثلاثاء، إن رحلة مديرته، كريستين لاغارد، إلى الشرق الأوسط للمشاركة في المؤتمر الأسبوع المقبل "جرى تأجيلها"، وهو ما يعد تغييرا مفاجئا في موقف لاغارد، التي قالت السبت الماضي إنها لا تزال على قائمة حضور مؤتمر الرياض، رغم الشعور بالقلق من التقارير التي تحدثت عن اختفاء خاشقجي.

وقال بنك بي ان بي باريبا، أكبر بنك في فرنسا من حيث الأصول، الأربعاء، إن رئيسه، جين لايمريي لن يحضر المؤتمر .

وقالت لاغارد السبت الماضي : "عملي هو إدارة أعمال صندوق النقد الدولي في جميع أنحاء العالم ومع العديد من الحكومات"، لكنها أضافت أنها "ستستمر في صب انتباهها على اامعلومات التي تصدر خلال الأيام القليلة المقبلة".

ويعتبر المؤتمر السعودي، الذي يحمل عنوان مبادرة مستقبل الاستثمار، جزءا من خطة ولي العهد الشاب، محمد بن سلمان، الطموحة لإصلاح الاقتصاد المعتمد على النفط في البلاد.

وفي وقت سابق من الثلاثاء، انسحب عدد من كبار المديرين التنفيذيين لأفضل البنوك الأوروبية HSBC، و كريدي سويس، وستاندارد تشارترد من حضور الحدث، وكذلك رئيس بورصة لندن، وذلك بعد وقت من اعتذار جيم يونج كيم رئيس البنك الدولي وجيمي ديمون رئيس بنك جي بي مورجان وبيل فورد، رئيس شركة فورد وريتشارد برانسون، رئيس مجموعة فيرجين للابتكارات والاستثمار، ودارا خسروشاهي، الرئيس التنفيذي لشركة أوبر.

كان صندوق الاستثمارات العامة السعودي قد أكد مساء أمس الأول، الإثنين، إن منتدى "مبادرة مستقبل الاستثمار" سينعقد في الفترة من 23-25 أكتوبر/تشرين الأول، بمشاركة "الآلاف" من مختلف دول العالم.

وبحسب بيان للصندوق، "تأكد حضور أكثر من 150 متحدّثاً يمثّلون أكثر من 140 مؤسسة مختلفة، إضافة إلى شراكات مع 17 مؤسسة عالمية، حيث سيسلط برنامج المبادرة الضوء على دور الاستثمار في تحفيز فرص النمو، وتعزيز الابتكار إضافة إلى مواجهة التحدّيات العالمية".