عُمان تصدر صكوكا سيادية دولية بـ1.5 مليار دولار

نشر الأحد ، 28 أكتوبر / تشرين الأول 2018

دبي، الإمارات العربية (CNN)--أعلنت سلطنة عمان، الأحد، عن إصدار صكوك سيادية دولية بقيمة 1.5 مليار دولار، وتبلغ مدة استحقاقها 7 سنوات، وبمعدل عائد يبلغ 5.932%، وذلك لتلبية الاحتياجات التمويلية للحكومة.

وقال بيان صادر عن وزارة المالية العمانية، إنه سيتم إدراج هذه الصكوك في بورصة إيرلندا، مشيرة إلى أن الإصدار شهد إقبالًا واسعًا من قبل المستثمرين حيث بلغت طلبات المشاركة فيه 3.9 مليار دولار، بما يعني معدل تغطية 2.6 مرة.

وأوضح البيان الذي نقلته وكالة الأنباء العمانية الرسمية، أن هذا الإصدار يعتبر الثاني للسلطنة خلال عام 2018، بعد الإصدار الأول بداية العام، والذي بلغت قيمته 6.5 مليار دولار، وتجاوزت طلبات الاكتتاب فيه 15 مليار دولار.

وأكد البيان أن الإقبال المرتفع على الإصدارين يعد دليلًا على الثقة في الاقتصاد المحلي والإصدارات السيادية لحكومة السلطنة.

وأشارت وزارة المالية، إلى أن الإصدارين الدوليين للسندات والصكوك يأتيانِ ضمن خطة الاقتراض المعتمدة لتغطية الاحتياجات التمويلية للحكومة.

وبحسب الوزارة، حصل الإصدار الثاني على تصنيف Baa3/‏‏-BBB على التوالي من قبل وكالتي التصنيف العالميتين "موديز" و"فيتش".

يذكر أن البنوك الإقليمية والعالمية التي رتبت إصدار الصكوك الثاني، هي البنك الخليج الدولي، وبنك اتش اس بي سي، وبنك جيه بي مورغان، وبنك ستاندرد تشارترد، وبيت التمويل الكويتي.