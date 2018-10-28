نشر الأحد ، 28 أكتوبر / تشرين الأول 2018

دبي، الإمارات العربية (CNN)-- أعلنت شركة قطر للبترول أنها سوف تخصص 750 سهمًا مجانيًا في شركة قطر لصناعة الألمنيوم "كامكو"، وهي شركة تحت التأسيس، للمواطنين الذين ينتمون لفئة معينة من الشعب القطري.

وذكرت الشركة على موقعها الإلكتروني الأحد، أن الأسهم المجانية سيستفيد منها المسجلون المشمولون بقانون الضمان الاجتماعي، ليحصل كل مستفيد من الضمان الاجتماعي على 750 سهما.

أوضحت قطر للبترول أن من بين المستفيدين المنصوص عليهم في قانون الضمان الاجتماعي كبار السن، وغير القادرين على العمل، والأيتام، والعائلات المحتاجة، والمعاقون، والمطلقات، والأرامل، وأسر السجناء، والفئات الأخرى، دون أن تسمها.

وبحسب وزارة التخطيط القطرية، يبلغ عدد المستفيدين من الضمان الاجتماعي 14.6 ألف مواطن، يحصلون شهريا على نحو 80.5 مليون ريال.

وقالت الشركة إنه ﯾﻣﮐن لمن سيحصلون على الأسهم المجانية شراء أسهم إﺿافية، إذا رﻏﺑوا ﻓﻲ ذﻟك، ودﻓﻊ ﺳﻌر اﻟﺳﮭم، على أن يتم الانتهاء من تفاصيل توزيع الأسهم المجانية بالتشاور مع مختلف الكيانات المعنية.

وتخطط قطر للبترول لطرح عام أولي لـ49% من أسهم شركة "كامكو" للاكتتاب في 30 أكتوبر/تشرين أول الجاري.

وتم تأسيس"كامكو" بالشراكة بين شركة قطر للبترول ونورسك هيدرو آسا النرويجية، برأسمال مصدر يبلغ نحو 1.5 مليار دولار، وتمتلك قطر للبترول 51% من أسهمها مقابل 49% للاكتتاب من قبل القطريين، بحسب ما ورد في عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة المنشور على موقعها الإلكتروني.

تهدف الشركة إلى تأسيس وإدارة وتملك أسهم وأصول بشركات تابعة أو أعمال مرتبطة بالصناعات المعدنية، وتقديم الدعم والتمويل للشركات التابعة.