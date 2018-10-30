أمير الكويت: التنمیة واستقرار الاقتصاد أساس مواجھة التحدیات

دبي، الإمارات العربية (CNN)--دعا أمیر الكويت الشیخ صباح الأحمد الجابر الصباح، الحكومة ومجلس الأمة "البرلمان"، إلى استكمال إنجاز وتنفیذ القوانین وبرامج الإصلاح الاقتصادي، التي تهدف إلى تنویع مصادر الدخل، وخلق فرص العمل المنتجة للشباب، والتي تسھم في دفع عجلة التنمیة.

وقال الشيخ صباح الأحمد الصباح: "آمل ألا یؤدي التحسن المؤقت الذي شھدته أسعار النفط مؤخرًا إلى عرقلة ھذا المسار المھم الذي یستھدف حمایة وضمان مستقبل الأجیال القادمة"، وفقا لوكالة الأنباء الكويتية الرسمية "كونا".

وأضاف أمير الكويت، في كلمة ألقاها خلال افتتاح دور الانعقاد الثالث للفصل التشریعي الـ15 لمجلس الأمة، الثلاثاء: "إنني على یقین بأن الحكومة، بقیادة رئيس مجلس الوزراء، سوف تبذل غایة الجھد لتحقیق ما یصبو إليه المواطنون، وما تستحقه الكویت من رفعة ورقي وتقدم في كافة المیادین".

وأكد الشيخ صباح أن التنمیة الاقتصادیة واستقرار الاقتصاد الوطني، هما العنصران الأساسیان في مواجھة التحدیات الإقليمية والدولیة.

وأشاد أمير الكويت، بالخطوات التي اتخذتها الحكومة والإجراءات القانونیة بشأن عملیات جرت في بعض الوزارات ورأت فيها الحكومة شبھات اعتداء على المال العام، مؤكدًا مباركته ودعمه لكل خطوة جادة تھدف إلى الإصلاح ومكافحة الفساد ومحاسبة المفسدین وحمایة المال العام، بشرط التحقق والتثبت والتأكد قبل توجیه الاتھام حرصًا على كرامات الناس وعدم التشھیر بھم.

وقال إن أمام الحكومة، إضافة للمستجدات الخطیرة خارجیًا، جملة من التحدیات الكبیرة محلیًا، منھا تعزیز الاستقرار وصیانة الوحدة الوطنیة وإصلاح الاقتصاد الوطني ومكافحة الفساد ورعایة الشباب وتطویر التعلیم وتحسین مستوى خدمة الصحة العامة وسائر الخدمات في البلاد.