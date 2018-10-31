القاهرة، مصر (CNN)-- أنهى بنك مصر، ثاني أكبر البنوك الحكومية في مصر، عملية بيع حصته في مجموعة سامبا المالية السعودية، وأكد نائب رئيس البنك أن بنك مصر سعى منذ سنوات لبيع حصته في المجموعة السعودية.

وقال عاكف المغربي، نائب رئيس بنك مصر لـ CNN بالعربية، إن البنك انتهى من بيع حصة تبلغ 2% من مجموعة سامبا المالية، البنك السعودي الأمريكي، في سوق تداول السعودي، وحققت حصيلة بلغت 370 مليون دولار.

أوضح المغربي أن بنك مصر يسعى منذ سنوات لبيع حصته في المجموعة السعودية، في إطار خطة البنك للتخارج من المساهمات غير المؤثرة في الشركات.

وفقا للمغربي،تعتبر حصة بنك مصر في مجموعة سامبا المالية غير مؤثرة، في ظل صغر حجمها كما أنها لا تمنح البنك الحكومي المصري مقعدا في مجلس إدارة المجموعة المالية السعودية.

كان بنك القاهرة يمتلك نحو 5.3% من مجموعة سامبا المالية، البنك السعودي الأمريكي، وعندما استحوذ بنك مصر على القاهرة عام 2007 كانت الحصة المتبقية من مساهمته في المجموعة السعودية 2% وبلغت قيمتها 5.2 مليار جنيه.

تتضمن محفظة الاستثمار المباشر ببنك مصر نحو 160 شركة ومؤسسة مالية، بواقع 8 بنوك، و24 مشروعا صناعيا، و21 مشروعا سياحيا، و22 مشروعا سكنيا، 20 مشروعا زراعيا وغذائيا، 28 مشروعا ماليا، 15 مشروعا خدميا، 9 مشروعات فى مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، و15 مشروعا بمجموعة أحمد بهجت، حسب الموقع الالكترونى الرسمى للبنك.

وأظهرت بيانات مجموعة سامبا المالية 8.3% بالربع الثالث من العام الجاري إلى نحو 1.4 مليار ريال، تعادل 370 مليون دولار.