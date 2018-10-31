خمس سكان العالم يستخدمون "فيسبوك" يوميا

نيويورك، (CNN)- رغم النمو الذي حققته شركة "فيسبوك" الأمريكية، في الأرباح الفصلية، بنسبة 9%، إلا أن الإيرادات، ومعدل نمو المستخدمين، جاء مخيبا لآمال المستثمرين في الشركة، ودون توقعات المحللين.

وشهدت "فيسبوك"، سنة مليئة بالتحديات والفضائح، وقضايا إساءة استخدام البيانات والمعلومات المضللة، والتدخل في الانتخابات.

وبحسب "فيسبوك"، بلغت أرباح الشركة في الربع الثالث من عام 2018، حوالي 5.14 مليار دولار، أو ما يعادل 1.76 دولار للسهم، بزيادة 9% عن الفترة ذاتها من العام الماضي، وهو ما تجاوز تقديرات "وول ستريت".

وقفزت إيرادات "فيسبوك"، في الربع الثالث من عام 2018، بنسبة 33٪ لتصل إلى 13.73 مليار دولار، إلا أنها جاءت أقل من توقعات المحللين.

وبلغ عدد المستخدمين النشطين شهريا 2.27 مليار حتى 30 سبتمبر/أيلول الماضي، بزيادة 10٪ على أساس سنوي، فيما زاد عدد المستخدمين النشطين يوميا بنسبة 9٪ مقارنة بالعام الماضي، ليصل إلى ​ 1.49 مليار شخص، (نحو 20% من سكان العالم)، وفقا لفيسبوك، وهو أيضا ما جاء دون تقديرات المحللين الذين توقعوا 2.29 مليار مستخدم شهريًا، و1.51 مليار مستخدم يوميًا.

وشهدت أسهم "فيسبوك" تذبذبا ملحوظا في تداولات الثلاثاء، لكنها ارتفعت بأكثر من 4٪ بعد إعلان الأرباح.

وقالت شركة "فيسبوك"، إن أكثر من 2.6 مليار شخص يستخدمون Facebook وWhatsApp وInstagram أوMessenger شهريا، إضافة إلى أكثر من ملياري شخص على الأقل يستخدمون هذه التطبيقات المملوكة لـ"فيسبوك" يوميًا في المتوسط.

وقالت ديبرا إيهو ويليامسون، المحللة الرئيسية في "eMarketer"، إن إيرادات "فيسبوك" نمت "بوتيرة جيدة" في الأسواق الرئيسية بالولايات المتحدة وكندا، رغم النمو المحدود للمستخدمين في تلك البلدان.

وأضافت، "بشكل عام، وبالنظر إلى كل التحديات التي واجهتها فيسبوك هذا العام، فإن مستوى الأرباح يعتبرا جيدا".

وتواجه الشركة، قضايا تتعلق بالخصوصية في أعقاب فضيحة كامبريدج، وفي الأسبوع الماضي فقط، قالت "فيسبوك" إنها حذفت 82 صفحة ومجموعات وحسابات كانت تدار من إيران تستهدف أشخاصا في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة قبل الانتخابات النصفية الأمريكية.

وتقول جيسيكا ليو، كبيرة المحللين في شركة فوريستر، إن الناس لا يزالون يتعاملون مع "فيسبوك" رغم هذه المشكلات، وهو ما زاد من عدد المستخدمين والدخل ربع السنوي مقارنة بالعام الماضي.

وأضافت لشبكة سي إن إن بيزنس، "دعونا لا نتجاهل نقطة البيانات الكبيرة هنا، 1.49 مليار مستخدم نشط يوميًا يساوي خمس سكان العالم تقريبًا، مما يمنح الشركة تأثيرًا كبيرًا"، لكنها ترى ضرورة أن يقوم "فيسبوك" بالاستمرار في تنظيف منصاته في الربع القادم وما بعده.