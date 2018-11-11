مليار دولار مبيعات "علي بابا" خلال 85 ثانية من بداية يوم العُزاب

هونغ كونغ (CNN)-- بدأ يوم التسوق الأكبر في العالم بانفجار في المبيعات، إذ قال عملاق التجارة الإلكترونية الصيني علي بابا، الأحد، إن مبيعاته تجاوزت المليار دولار بعد دقيقة و25 ثانية فقط من بداية يوم التسوق في الصين المعروف بيوم العزاب.

وتشهد الأسواق بشكل منتظم في يوم العزاب مبيعات أكبر من الجمعة السوداء وسايبر مجتمعين، ويأتي يوم العزاب هذا العام في الوقت يتعرض فيه نمو موقع علي بابا لضغط من تباطؤ الاقتصاد الصيني، وظهور منافسين جدد في صناعة التجارة الإلكترونية ، فضلا على الحرب التجارية مع الولايات المتحدة.

وفي وقت سابق من نوفمبر/تشرين الثاني الجاري،خفضت على بابا توقعاتها لمعدلات نمو الإيرادات السنوية بنسبة تصل إلى 6 ٪ ، وقال شياو فنغ وانغ، المحلل بشركة فورستر للأبحاث: "من المحتمل أن يكون هناك تباطؤ في نمو مبيعات يوم العذاب بالنظر لتحقيقها نموا مطردا في العام الماضي".

يوم العزاب الموافق 11 نوفمبر/تشرين الثاني، هو عيد غير رسمي في الصين، يحتفل فيه الناس الذين ليسوا في علاقات مع الجنس الآخر، وأطلق عملاق التجارة الإلكترونية علي بابا مهرجان تخفيضات التسوق في عام 2009.

كما تشارك منصات التجارة الإلكترونية الصينية الأخرى مثل JD.com والمتاجر العادية، وبدأت الفعالية تكتسب قوة جذب من خارج الصين، حيث تقدم شركة "لازادا" التابعة لشركة "علي بابا" تخفيضات "يوم العزاب" في جنوب شرق آسيا بدول سنغافورة وماليزيا وأندونيسيا وتايلاند وفيتنام.

لكن حدث يوم العزاب على منصة على بابا في الصين هو أكثر من ذلك بكثير، حيث تتدفق الشركات العالمية على المنصات المختلفة لموقع "علي بابا" لعرض منتجاتها، بداية من الخمور وحتى السيارات الرياضية.

تشكل السلع المستوردة نسبة كبيرة من المبيعات، حيث وجد استطلاع حديث أجرته شركة الأبحاث أوليفر وايمان أن 57% من المستهلكين يتوقعون شراء سلع واردة من الخارج خلال هذا الحدث.

العام الماضي، جاءت كلأ من اليابان والولايات المتحدة وأستراليا في صدارة الدول التي اشترى منها المتسوقون منتجاتهم خلال يوم واحد.