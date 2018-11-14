إيران تعدم 2 بتهمة "الإخلال بالنظام الاقتصادي".. أحدهما "سلطان الذهب"

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- نفذت السلطات الإيرانية، فجر الأربعاء، حكم الإعدام شنقا، بحق مواطنين اثنین، من المدانین في قضايا "الإخلال بالنظام الاقتصادي" للبلاد، فيما حكم بالسجن لفترات مختلفة، على مجموعة أخرى من المعتقلین بنفس التهمة.

وتم تنفيذ حكم الإعدام، بحق وحید مظلومین المعروف بـ"سلطان المسكوكات الذهبیة"، ومحمد إسماعیل قاسمی بجریمة "الإفساد فی الأرض"، وفقا لوكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "إرنا".

وأدين كل من مظلومین وقاسمي، بتشكیل شبكة تستهدف الإخلال بالنظام الاقتصادی، والنقدی والعملة الصعبة فی البلاد، من خلال القیام بمعاملات غیر مشروعة وتهریب العملة الصعبة والمسكوكات الذهبیة علي نطاق واسع.

ووفقا لتقریر صادر عن البنك المركزی الإيراني، وتقاریر صدرت عن وزارة الأمن، وقیادة الأمن الداخلی، تم تحدید واعتقال عدد من العناصر المهمة والمؤثرة فی الاخلال بنظام العملة الصعبة وتذبذبات السوق ومن ضمنهم مظلومین وقاسمي.

وبحسب الوكالة، فإن التحقیقات التی أجریت مع المعتقلین، أظهرت أن شبكة وحید مظلومین كانت تعد من أكثر الناشطین تاثیرا فی سوق العملة الصعبة والمسكوكات بصورة غیر مشروعة وقامت منذ أعوام وحتى اعتقاله بأنشطة غیر مشروعة واسعة النطاق عبر الاستفادة من حسابات مصرفیة لأشخاص آخرین.

وبلغت قيمة التداول المالی لإثنین من الضالعين في هذه الشبكة، 220 ملیار تومان للأول (530 مليون دولار)، و250 ملیار تومان للثاني (600 مليون دولار).

وبحسب "إرنا"،كشفت التحقیقات أن المتهمين استفادوا فی إطار هذه الشبكة من حسابات 40 شخصا عبر التواطؤ مع موظفین فی البنك للتغطیة على أنشطتهم غیر المشروعة فی مجال العملة الصعبة والمسكوكات الذهبیة.