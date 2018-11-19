مصر تطرح أول مزايدة تنقيب عن النفط والغاز بالبحر الأحمر

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)--أعلن وزير البترول والثروة المعدنية المصري طارق الملا، الإثنين، عن طرح أول مزايدة عالمية للتنقيب عن النفط والغاز في البحر الأحمر قبل نهاية العام الجاري 2018.

وقال الملا في بيان نُشر على الموقع الإلكتروني لوزارة البترول، إن البحر الأحمر يعد من المناطق البكر الواعدة التي لم تشهد نشاطًا بتروليًا من قبل وتتطلب نشاطًا استكشافيًا موسعًا للوصول الى المكامن البترولية والغازية غير المكتشفة بتلك المنطقة.

وأوضح الملا أن طرح تلك المزايدة يأتي بناءً على نتائج مشروع تجميع البيانات الجيوفيزيقية بمياه البحر الأحمر بالتعاون بين شركة جنوب الوادي وشركة شلمبرجير العالمية والذى تم الانتهاء من خلاله من تجميع البيانات السيزمية ثنائية الأبعاد بتقنيات جديدة وعلى مساحة تتخطى 10 آلاف كيلومتر في المياه الاقتصادية المصرية بالبحر الأحمر وجارٍ حاليًا الانتهاء من المعالجة النهائية للبيانات.

وأكد أهمية توفير البيانات اللازمة لبدء النشاط الاستكشافي بالمنطقة وإتاحة للشركات العالمية تقييم الفرص والاحتمالات البترولية والغازية في البحر الأحمر بصورة أفضل.

وأشار الملا إلى أن الوزارة نفذت خطة طموحة لوضع منطقة البحر الأحمر على خريطة الاستثمار في البحث والاستكشاف من أجل تحقيق اكتشافات جديدة بالبحر الأحمر تضاهى مثيلاتها بالبحر المتوسط لدعم الإنتاج والاحتياطيات من البترول والغاز.

وأضاف أن اتفاقية ترسيم الحدود البحرية في منطقة البحر الأحمر مع السعودية أتاحت لمصر بدء النشاط البترولي في البحر الأحمر لأول مرة وأنه جارٍ حاليًا العمل من خلال مشروع تطوير وتحديث القطاع على تطوير نموذج الاتفاقيات البترولية وتيسير الإجراءات للتشجيع على الاستثمار في منطقة البحر الأحمر والمناطق الاستكشافية البكر وجذب شركات عالمية جديدة

وقال الملا إن الوزارة تتخذ عدة خطوات لزيادة جذب الاستثمارات في مجال البحث والاستكشاف واستغلال الثروات البترولية والغازية سواء من خلال مشروعات المسح السيزمي الجديدة في مناطق البحر الأحمر وخليج السويس وغرب المتوسط لتحديد مناطق ذات احتمالات واعدة لطرحها أمام الشركات في مزايدات عالمية، فضلًا عن العمل على إنشاء بوابة مصر الإلكترونية لتسويق المناطق البترولية والاستكشاف بما يسهم في جذب استثمارات الشركات العالمية والترويج لهذه المناطق والفرص الاستثمارية في قطاع البترول.