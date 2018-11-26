الفالح: السعودية تستهدف 64 مليار دولار إيرادات من التعدين في 2030

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- دعا خالد الفالح، وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية السعودي، الدول العربية لمضاعفة الجهد المبذول من الدول العربية بقطاع التعدين، باعتباره شريانا يغذي الصناعات المختلفة بهدف تحقيق الرخاء للمواطن العربي.

وقال الفالح ، خلال المؤتمر الدولي العربي الخامس عشر للثروة المعدنية بالقاهرة، الإثنين، إن التعدين يعد من القطاعات الواعدة في المملكة، إذ تم وضع استراتيجية تنمية شاملة له، ضمن رؤية السعودية 2030 ، تشمل ٤٢ مبادرة لإعادة هيكلة القطاع، ليحقق 64 مليار دولار إيرادات بدلا من 17 مليار دولار حاليا، على أن يوفر القطاع 160 ألف فرصة عمل.

كما تستهدف المملكة، بحسب الفالح، أن يكون قطاع التعدين ثالث أهم القطاعات بالاقتصاد السعودي، وزيادة القيمة المصافة لمعادنه، حيث تشير الدراسات إلى بلوغ قيمة الثروة المعدنية في السعودية 1.3 تريليون دوللار تمتد على مساحة تبلغ 630 ألف كيلو متر مربع، وأن تصبح المملكة ثاني أكبر دولة في العالم لانتاج الأسمدة الفوسفاتية، بانتاج سنوي يناهز 9 ملايين طن بمدينة وعد الشمال الصناعية.

من جانبه، أكد المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، أن مصر تستهدف زيادة مساهمة قطاع التعدين لتبلغ 2%؜ من الناتج المحلي للبلاد، بدلا من 0.5% حاليا، عبر تنفيذ خطة تستمر لمدة 5 سنوات.

ووافق مجلس الوزراء المصري مؤخرا على تعديلات تشريعية في قانون الثروة المعدنية تهدف جذب الاستثمارات للقطاع، تمهيدا لمناقشته في البرلمان.