قطر: ضاعفنا مشاريع الزراعة والصناعة رغم "الحصار"

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)- قالت قطر، الأربعاء، إنها تمكنت من مضاعفة مشاريع الزراعة والصناعة داخل البلاد، وحققت الاكتفاء الذاتي في بعض المواد الغذائية، بعد إنتاجها محليا، وتصدير الفائض قريبا، وذلك رغم "الحصار" المفروض عليها، في إشارة إلى المقاطعة التي تفرضها المملكة العربية السعودية والإمارات والبحرين إلى جانب مصر.

وقال القائم بأعمال سفارة قطر في فيينا بالإنابة، عبدالله بن ناصر آل فهيد "بعد أن كان الاعتماد بدرجة أساسية على الاستيراد، أصبحنا وبعد مرور سنة على الحصار ننتج الكثير من المواد الغذائية محليا".

وأضاف في بيان، نقله الحساب الرسمي لوزارة الخارجية القطرية على تويتر، "بحلول نهاية العام الجاري، فإن 90% من منتجات الألبان التي تحتاجها البلاد، ستكون منتجة داخل دولة قطر، وهناك خطة لتصدير الفائض في المستقبل القريب".

جاءت تصريحات آل فهيد، في بيان دولة قطر أمام الدورة الـ46 لمجلس التنمية الصناعية لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (يونيدو) المنعقد في العاصمة فيينا حاليا.

وأشار البيان، إلى أن قطر ضاعفت خلال العام الماضي عدد المصانع في البلاد، فيما أولت اهتماما خاصا لقطاع الغذاء من خلال التركيز على الإنتاج المحلي.

وذكر البيان، أن قطر استطاعت خفض نسبة اعتماد الاقتصاد على صادرات النفط والغاز، من 86% إلى 54%، وهي ماضية في تخفيضه أكثر وفق رؤية قطر 2030.

ولفت إلى أنه تم إجراء تغييرات هيكلية على الاقتصاد القطري من أجل تنويعه، مع التركيز على التصنيع، وتنويع فرص العمل، وإشراك الشباب في التنمية الصناعية، إضافة إلى تطوير القطاع الصناعي من أجل تحقيق الاكتفاء الذاتي وإشباع حاجة السوق.