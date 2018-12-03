ماذا تتوقع إيران لسعر الدولار والنفط في ميزانية العام المقبل؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- كشف مسؤول إيراني، الإثنين، أن ميزانية بلاده للعام المقبل 2019، تتوقع أن تبلغ صادرات البلاد من النفط الخام 1.5 مليون برميل يوميًا، وفقًا لوكالة الأنباء الإيرانية شبه الرسمية (فارس).

وبناءً على هذه التوقعات، فإن صادرات إيران من النفط بنسبة 35%، خلال العام الإيراني المقبل الذي يبدأ في 21 مارس/آذار 2019، مقارنة مع متوسط صادراتها النفطية للعام الحالي والبالغ 2.3 مليون برميل يوميًا.

وتأتي هذه التوقعات الرسمية، في ظل العقوبات التي تفرضها الولايات المتحدة الأمريكية على صادرات النفط الإيراني.

وقال المتحدث باسم الهيئة الرئاسية، في مجلس الشورى الإسلامي الإيراني بهروز نعمتي، إن الميزانية الإيرانية للعام المقبل، تتوقع أن تبلغ صادرات البلاد من النفط الخام 1.5 مليون برميل يوميًا.

وأشار نعمتي، إلى احتمال أن يكون سعر الدولار في ميزانية العام الإيراني المقبل (يبدأ في 21 مار/آذار) نحو 57 ألف ريال (5700 تومان).

وأضاف: "وفقًا لما ورد من معلومات، فإن الميزانية الجديدة، حددت سعر برميل النفط عند 54 دولارًا للبرميل، ومن المتوقع أن تبلغ صادرات البلاد 1.5 مليون برميل يوميا".

وحول المصادقة على الخطوط العامة لميزانية العام المقبل، قال نعمتي: إنه وفقًا للمادة 182 من النظام الداخلي لمجلس الشورى الإسلامي، فإن الحكومة مكلفة بتقديم لائحة الميزانية إلى المجلس لغاية الخميس المقبل، ومن المحتمل حدوث تغيير في هذا الموعد نظرًا للزيارة التي سيقوم بها رئيس الجمهورية إلى محافظة سمنان.

وأضاف أنه بعد تسلم لائحة الميزانية تقوم اللجان المختصة بدراستها، حيث ترفع حصيلة دراساتها إلى لجنة المواءمة والتنسيق حيث يتم فيها البت في الخطوط العامة للميزانية في غضون شهر.

وصادق مجلس الشورى الإيراني في اجتماعه صباح الأحد على الخطوط العريضة لمشروع دعم إنتاج السلع الوطنية.

و أشار الرئیس روحانی خلال اجتماع لمجلس الوزراء إلی میزانیة العام القادم قائلا:"الانتاج وایجاد فرص العمل وخفض رقم التضخم، ودعم الشرائح الضعیفة فی المجتمع، وتأمین السلع الرئیسیة للمواطنین من محاور میزانیة العام القادم 1398".

من جانبه، أعلن رئيس منظمة التخطيط والميزانية في إيران، محمد باقر نوبخت، أن لائحة ميزانية البلاد للعام الإيراني المقبل، ستقدم لمجلس الشورى الإسلامي يوم الخميس وفقًا للقانون، مضيفًا أنه تم بحث ودراسة الملاحظات المقترحة للأرقام العامة وخصائص الميزانية، ومِن ثمَّ تم إقرار لائحة الميزانية للعام القادم.