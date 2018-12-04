كيف يسرق هاكرز في نيجيريا أموال الشركات حول العالم؟

نشر الثلاثاء ، 04 ديسمبر / كانون الأول 2018

هونغ كونغ (CNN)-- تحاول مجموعة من الهاكرز في نيجيريا خداع آلاف كبار المسؤولين التنفيذيين بالشركات في جميع أنحاء العالم، ودفعهم لإرسال أموال لهم بالخداع.

واكتشفت شركة الأمن الإلكتروني "أغاري" الأمر بعد أن حاولت مجموعة الهاكرز خداع مديرها المالي في أغسطس/آب، وأعدت تقريرا قالت فيه: "أهداف المُحتالين شملت شركات في العديد من القطاعات، من الشركات الصغيرة إلى أكبر الشركات متعددة الجنسيات.. وأكثر من نصفهم في الولايات المتحدة".

ويقوم المُحتالون بعملية شائعة تُعرف بـ "تسوية الأعمال عبر البريد الإلكتروني"، إذ يتقمصون شخصيات مديرين كبار في الشركة، مثل الرئيس التنفيذي، ويطلبون من المديرين الماليين تحويل الأموال إلى حساب خارجي.

ويقدر مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي (FBI) خسائر الشركات حول العالم من هذا النوع من الاحتيال بأكثر من 12 مليار دولار في الفترة من أكتوبر/تشرين أول 2013 إلى مايو/أيار 2018.

وقالت أغاري إن المجموعة النيجيرية التي يطلق عليها اسم "لندن بلو" تنفذ عملية متطورة للغاية لسرقة الأموال من المديرين الماليين، وتعمل لندن بلو كشركة متطورة حسب تقرير "أغاري"، ولديهم أشخاص يعملون على ذكاء الأعمال والمبيعات والتسويق عبر البريد الإلكتروني والعمليات المالية والموارد البشرية.

وأضافت شركة الأمن الإلكتروني، أنهم ينفذون هجماتهم بلغات متعددة ولديهم ما لا يقل عن 17 متعاونًا في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة ودول أوروبية أخرى، ممن يشاركون بشكل رئيسي في نقل الأموال المسروقة.

وقالت شركة الأمن الإلكتروني إنها حصلت على قائمة بالأهداف المحتملة هذا العام، والتي تضمنت أكثر من 50 ألف موظف مالي، 71٪ منهم مديرين ماليين.

ووفقا للتقرير، تعتمد "لندن بلو" على مزودي البيانات التجارية، كما أن لديها مقر في سان فرانسيسكو، لتحديد الأهداف وجمع المعلومات، وتشمل أهدافها، المديرين التنفيذيين وعناوين الشركات وعناوين البريد الإلكتروني للعمل وعناوين البريد الإلكتروني الشخصية.

كما تضمنت قائمة المستهدفين بالاحتيال، معلومات عن المدير المالي لواحدة من أكبر الجامعات الخاصة في العالم، وشركة كبيرة لحفظ البيانات، وصانع غيتار شهير، وكازينوهات، وفنادق، بالإضافة لشركات صغيرة ومتوسطة الحجم.