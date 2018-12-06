نشر الخميس ، 06 ديسمبر / كانون الأول 2018

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- هبط سوق دبي المالي في نهاية تعاملات، الخميس، إلى أدنى مستوى له في أكثر من 5 سنوات، عند 2580 نقطة.

وتراجع السوق بنسبة 2% تحت ضغط من أغلب الأسهم، وخاصة أسهم العقارات، إذ انخفض سهم الاتحاد العقارية بنسبة 9.9%، وإعمار العقارية 4.3%، وسهم داماك 1.7%، وتراجع مؤشر قطاع العقارات 3.9%.

وإجمالا، تراجع 25 سهم في نهاية التعاملات، بينما ارتفعت 7 أسهم فقط، وبقت 3 أسهم دون تغير.

وأرجع محلل الأسواق المالية، حسام الحسيني، انخفاض سوق دبي اليوم إلى "العامل النفسي وانحسار شهية المُخاطرة في ظل غياب المُحفزات"، وأوضح أن "سوق دبي يتعرض لموجة من التراجعات منذ أكثر من عام ونصف".

وقال الحُسيني لـCNN بالعربية، إن "انخفاض أسعار العقارات ليس السبب الرئيسي لتراجع المؤشرات الخميس، خاصة أن أسعار العقارات تتعرض لضغوط منذ فترة".

ونصح المستثمرين بـ"الشراء بعد أن انخفضت أسعار الأسهم لمستويات قياسية، إذ يمكن تحقيق أرباح على الأجل القصير".

وأعلن مصرف الإمارات المركزي الثلاثاء، عن تراجع أسعار العقارات في دبي بـ7.4% بنهاية سبتمبر/أيلول.

وخالف سوق أبوظبي المالي أداء دبي، إذ أنهى تعاملات الخميس مرتفعا بنحو 1% عند مستوى 4877 نقطة.