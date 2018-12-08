تركيا تعدّل شروط منح الجنسية مقابل شراء عقار

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أعلنت السلطات التركية، تعديل قانون منح الجنسية للأجانب مقابل شراء العقارات لتشمل أيضا شراء العقارات غير المكتملة ولا تقتصر فقط على شراء العقارات المكتملة.

ونقلت وكالة أنباء الأناضول التركية الرسمية في تقرير: "حسب القانون الجديد، فإن الأجنبي بات بإمكانه الحصول على الجنسية التركية في حال شرائه نقدًا عقارًا ضمن مشاريع سكن غير مكتملة بقيمة لا تقل عن 250 ألف دولار أمريكي، أو ما يقابلها بالعملة التركية أو الصعبة، من خلال تقديم عقد الشراء إلى كاتب عدل، بعد أن كان يقتصر على المكتملة منها".

وأضاف التقرير أنه "يشترط على الأجنبي عدم بيع العقار الذي يشتريه خلال 3 سنوات، والتعهد لدى السجلات العقارية بعدم نقل مليكته إلى أشخاص آخرين خلال المدة المذكورة".