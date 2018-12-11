الأمم المتحدة: اليمن بحاجة لـ4 مليارات دولار في 2019

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قال مارك لوكوك منسق الأمم المتحدة للإغاثة الطارئة، إن توفير الاحتياجات الأساسية للسكان في اليمن خلال العام المقبل 2019، سيتطلب توفير تمويل بقيمة 4 مليارات دولار، بحسب بيان على الموقع الإلكتروني للأمم المتحدة، الإثنين.

وأوضح لوكوك، أن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، سيعقد مؤتمرا دوليا لإعلان تعهدات المانحين الدوليين لليمن يوم 26 فبراير/شباط المقبل في جنيف.

وتعتزم الأمم المتحدة، إطلاق نداءً إنسانيا لجمع مبلغ الـ4 مليارات دولار، من الدول والمؤسسات المانحة، فيما كانت قيمة النداء الإنساني عام 2017، ملياري دولار، و3 مليارات دولار العام الحالي.

وأكد لوكوك في مؤتمر صحفي عقده في نيويورك، أن 250 ألف يمني يواجه مستويات كارثية للأمن الغذائي، إذ أصبحوا في المرحلة الخامسة والأخيرة لتصنيف الأمن الغذائي المتكامل الذي تضعه الأمم المتحدة.

وأضاف "هناك ربع مليون شخص باليمن في المرحلة الخامسة، أي المستوى الكارثي، لا توجد درجة أعلى من ذلك في التصنيف المتكامل للأمن الغذائي، لم نوثق أبدا من قبل تصنيف الناس في المرحلة الخامسة في أزمة الغذاء في اليمن".

وأوضح أن هناك بلد واحد آخر في العالم سجل فيه التصنيف الخامس، وهو جنوب السودان حيث يوجد 25 ألف شخص في هذا التصنيف، أي أن عدد المشمولين بهذه الدرجة في اليمن يزيد عشرات المرات عن أي مكان آخر في العالم.

وأشار لوكوك إلى أن خطة الأمم المتحدة بشأن اليمن، تدعو إلى الوقف الفوري لإطلاق النار، وتوفير التمويل المنتظم للعمليات الإنسانية، ووضع تدابير عاجلة ومستمرة لاستقرار الاقتصاد، والتعافي وإعادة البناء، والعمل على تحقيق السلام.

ونوه لوكوك، بإعلان السعودية والإمارات بشأن تقديم 500 مليون دولار، إضافة إلى 930 مليون دولار أعلنتا عنها في أوائل العام الحالي، مرجحا أن تكون المساهمة استجابة لنداء الأمم المتحدة الإنساني لعام 2019.