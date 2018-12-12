مدعي عام طهران: إيران تعتقل 426 شخصًا بتهمة الفساد الاقتصادي

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)--كشف المدعي العام في العاصمة الإيرانية طهران، عباس جعفري دولت آبادي، أن السلطات المختصة اعتقلت 426 شخصًا، بتهمة الفساد الاقتصادي.

وقال جعفري، إن هؤلاء الأشخاص تم اعتقالهم على مدار الأشهر الخمسة الماضية بتهم تتعلق بملفات الفساد الاقتصادي، وإن منهم 133 متهمًا لا يزالون قيد الاعتقال، وفقًا لتصريحات نقلتها وكالة الأنباء الإيرانية شبه الرسمية (فارس).

وأوضح جعفري دولت آبادي، خلال اجتماعه مع مجلس مساعدي الادعاء العام بمحافظة طهران، مساء الثلاثاء، أنه في إطار البت بالملفات الاقتصادية خلال الفترة من 10 يوليو/تموز وحتى الآن، تم اتخاذ إجراءات واسعة من قبل المحاكم الخاصة، حيث تم استدعاء 1700 شخص، وإصدار مذكرات اعتقال 426 شخصًا، مازال 133 منهم قيد الاحتجاز.

وأشار مدعى عام طهران، إلى إصدار أحكام بمنع 540 شخصًا من السفر، إضافة إلى إصدار 73 لائحة اتهام فيما يتعلق بالملفات الاقتصادية، وصدرت أحكام بحق 200 متهم.

وأضاف: "خلال الأشهر الماضية تم تنفيذ حكم الإعدام بحق اثنين من المفسدين الاقتصاديين، كما تم تأييد حكم إعدام متهم آخر من قبل المحكمة العليا، وصدرت أحكام بالسجن على 48 شخصًا من المدانين بالتلاعب في صرف العملة الصعبة".

وحذر جعفري دولت آبادي، المخلين بالنظام الاقتصادي، بقوله: "إن السلطة القضائية ليس لديها خط أحمر في البت بالملفات الاقتصادية، وستبت بها بسرعة ودقة وحزم".

وأضاف أن الأمريكيين يحاولون زعزعة ثقة الشعب الإيراني بالمسؤولين، وإدخال اليأس في نفوس المواطنين، وإظهار عجز النظام الإسلامي.