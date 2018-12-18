الرئيس الصيني يتعهد بانفتاح بلاده على العالم بشكل أوسع

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قال الرئيس الصيني شي جين بينغ، الثلاثاء، إن بلاده ستواصل نموها من خلال الإصلاح الاقتصادي، وإن تطوير الاقتصاد الصيني غير الحكومي، الذي بدأه الرئيس دنغ شياو بينغ أواخر الثمانينات، سيستمر إلى جانب تعزيز الشركات التي تديرها الدولة.

جاء ذلك في كلمة للرئيس الصيني، أمام مؤتمر عقد للاحتفال بمرور 40 عاما على إطلاق الصين سياسة الإصلاح والانفتاح، لكن الكلمة، التي استغرقت 84 دقيقة، ولم تتضمن تفاصيل محددة عن إجراءات "الانفتاح" المستمرة ، لكن شي دعا الصين إلى مواصلة المسار بمزيج من قواعد السوق والاقتصاد الموجه من الدولة.

وأكد الرئيس الصيني في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الصينية الرسمية (شينخوا)، على التزام بلاده بالانفتاح على العالم بشكل أوسع، وتعزيز الجهود المشتركة الرامية إلى بناء مستقبل مشترك للبشرية.

وقال شي، إن ممارسات الإصلاح والانفتاح في الأربعين عاما الماضية، أثبتت أن الانفتاح يجلب التقدم، بينما تؤدي العزلة إلى التخلف، داعيا إلى مواصلة بذل الجهود لوضع التنمية على رأس الأولويات، وتعزيز قوة الصين الوطنية الشاملة.

وشدد الرئيس الصيني على التمسك بطريق الاشتراكية ذات الخصائص الصينية، ودعمها وتنميتها، مضيفا "لا يوجد كتاب لقواعد ذهبية يجب اتباعها من أجل الإصلاح والتنمية في الصين، ولا يمكن لأحد أن يملي على الشعب الصيني ما ينبغي أو ما لا ينبغي القيام به".

وأضاف أن الدولة واصلت تحسين معيشة الشعب، حيث تم انتشال 740 مليون شخص من الفقر خلال السنوات الـ40 الماضية، لينخفض معدل الفقراء بواقع 94.4 نقطة مئوية.

وأوضح شي، أن الصين بنت أكبر نظام للضمان الاجتماعي في العالم، مع تغطية معاش الشيخوخة الأساسي لأكثر من 900 مليون شخص، وتغطية التأمين الطبي لأكثر من 1.3 مليار نسمة، مشيرا إلى أن الصين ودعت المشاكل التي واجهت شعبها لآلاف السنين، بما فيها الجوع والنقص والفقر.