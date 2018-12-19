"المركزي" السوداني يصدر ضوابط جديدة لتحويلات المغتربين

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)- أصدر بنك السودان المركزي، مجموعة جديدة من الضوابط التي تتعلق بتحويلات أموال السودانين العاملين خارج البلاد، تتضمن حصول المستفيد على قيمة التحويل بالجنيه السوداني إلكترونيا، وأن تكون تحويلات الأفراد من خارج السودان إلى الداخل فقط.

ونقلت وكالة الأنباء السودانية الرسمية (سونا)، منشورا أصدره البنك المركزي، الثلاثاء، يتضمن تعليمات جديدة، بشأن خدمة التحويلات الخارجية للمغتربين، قرر فيه أن تتم حركة النقود المستخدمة في التحويلات داخل النظام المصرفي، وفق ضوابط المركزي، وأن تكون تحويلات الأفراد فقط من خارج السودان إلى الداخل.

وسمح المنشور لشركات قطاع الخدمات المالية، بتقديم الخدمة بالاتفاق مع أحد المصارف السودانية، أو شركات الصرافة المصدق لها بتحويل الأموال.

وأكد منشور البنك المركزي، على أن يستلم المستفيد المحول له القيمة بالجنيه السوداني إلكترونيا، على حساب بنكي أو محفظة إلكترونية أو حساب موبايل أو حوالة حسب السعر الذي يحدده البنك المركزي.

وفي حالة اختيار المستفيد استلام المبلغ بالعملة الحرة، يمكنه استلام المبلغ من أحد فروع البنك مقدم الخدمة.

وشدد المنشور على تسليم المستفيد للمبلغ المحول آنيا ويمكنه الاستفادة من المبلغ مباشرة عن طريق الدفع الالكتروني أو صرفه من خلال الصرافات أو نقاط البيع أو وكلاء تقديم الخدمة المالية.

ويعاني السودان بشكل كبير، من نقص حاد في العملات الأجنبية، وهو ما قلص قدرته على الاستيراد وتسبب في صعود الأسعار، الأمر الذي أثار اضطرابات في وقت سابق هذا العام ببعض المناطق في البلاد.

وسبق أن أصدرت الحكومة السودانية شهادات استثمار مقومة بالدولار الأمريكي، توجه للمواطنين السودانيين العاملين خارج البلاد، وذلك في إطار الإجراءات التي تتخذها الحكومة لجذب تحويلات المغتربين.

وأطلق محافظ بنك السودان المركزي، آلية جديدة مستقلة مقرها اتحاد المصارف السوداني، تتولى الإعلان عن سعر صرف يومي للجنيه السوداني مقابل الدولار، دون تدخل من البنك المركزي، بما يسهم في زيادة تحويلات المغتربين، ويكون سوق النقد داخل البلاد.