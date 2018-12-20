الأتراك يعزفون عن شراء العقارات والمبيعات تنخفض 27% في نوفمبر

نشر الخميس ، 20 ديسمبر / كانون الأول 2018

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) - شهدت مبيعات العقارات التركية عزوفا ملفتا للأتراك خلال نوفمبر/تشرين الثاني على أساس سنوي، بينما فاقت مشتريات الأجانب ضعف مستواها في نفس الشهر من العام الماضي.

وأظهرت بيانات معهد الإحصاء التركي، الخميس، هبوط مبيعات العقار التركية بصفة عامة 27% في نوفمبر/ تشرين الثاني إلى 89.6 ألف وحدة، واستحوذت اسطنبول على 17.9% من المبيعات الإجمالية، رغم تراجع المبيعات في المدينة 19.5% إلى 16.1 ألف وحدة مقارنة بنوفمبر/تشرين الثاني 2017.

بينما سجلت أنقرة أكبر معدل تراجع بين المدن التركية في حجم المبيعات، بعد أن انخفضت 45% إلى 7.8 ألف وحدة، كما تراجعت المبيعات في مدينة أزمير 35% إلى 4.8 ألف وحدة.

في المقابل قفزت مشتريات الأجانب أكثر من 117%، إلى 4.7 ألف وحدة خلال الشهر الماضي، فيما شكل العراقيون الحصة الأكبر من المشتريات كالعادة، 21.5%، يليهم الأفغان والروس، ثم السعوديون.

ودعم التراجع الكبير لليرة التركية خلال العام الجاري مشتريات الأجانب العقارية، وبلغت خسارة العملة التركية ذروتها منتصف أغسطس/آب بنسبة فاقت 45%، ثم عوضت جزء من خسارتها لتبلغ 27.3% بنهاية نوفمبر/تشرين الثاني.

وهوت مبيعات الرهن العقاري 85.7%، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، إلى 5.3 ألف وحدة، ومثلت 5.9% من مبيعات العقارات التركية، كما استأثرت اسطنبول بنحو 18.5%.