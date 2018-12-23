الأكثر مشاهدة في 2018.. اقتصاد

نشر الأحد ، 23 ديسمبر / كانون الأول 2018

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- نستعرض لكم مقتطفات من أبرز الأخبار والتغطيات الاقتصادية التي حظيت بأكثر المشاهدات في عام 2018.

5- تقرير: ترتيب الدول العربية الأكثر إهدارا للطعام

كشف تقرير أصدرته منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (فاو) بالتعاون مع الإيكونوميست، أن المواطن المصري يعد الأكثر إهدارا للطعام بين المواطنين العرب، بينما يتصدر الأمريكيون شعوب العالم في هذا المجال، إذ يهدر المواطن الواحد 95 كيلوغراما سنويا.

4- أنقول وداعاً للحم "البرغر" كما فعلت هذه الشركة الناشئة؟

تسعى شركة "إيمبوسبل فود" إلى تغيير مكونات "البرغر" المعتادة، فبينما تشتهر هذه الوجبة بصلصتها الشهية ولحمها الغض، تحاول الشركة الناشئة الأمريكية إقناع المشترين باستبدال اللحم بمنتج نباتي يتكون من القمح، والبطاطس، وزيت جوز الهند.

3- أهم 10 مهارات يبحث عنها أصحاب العمل في الموظفين

بحث أصحاب العمل عن مجموعة من المهارات الأساسية لدي الباحثين عن عمل، والخبر السار هو أن معظم الباحثين عن عمل يتمتعون بهذه المهارات. أما الخبر الأفضل فهو أنه فور تعرّفك على أهم المهارات التي يبحث عنها أصحاب العمل ستصبح قادراً بشكل كبير على تعزيز عملية بحثك عن عمل واظهار مدى تناسبك مع متطلبات الوظيفة التي تطمح لشغلها.

2- لماذا انقلبت دول العالم على شركة هواوي الصينية؟

تتعرض شركة هواوي الصينية لمعدات الاتصالات لضغوط شديدة عالميا بقيادة الولايات المتحدة، التي حثت دول العالم على عدم التعامل مع معدات الاتصالات الخاصة بالشركة الصينية، مما يهدد خطة الشركة في قيادة نشر تكنولوجيا الجيل الخامس للهاتف المحمول.. فلماذا انقلبت دول العالم على هواوي؟

1- ترامب يكشف عن خسارة جديدة للاقتصاد التركي: علاقتنا ليست جيدة

قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إن علاقة الولايات المتحدة مع تركيا "ليست جيدة" حاليا، الجمعة، معلنا عن خطوة اقتصادية ستتسبب في خسارة جديدة للاقتصاد التركي.