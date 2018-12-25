الصين تقرر تعديلات جمركية جديدة في 2019.. تعرف عليها

دبي، الإمارات العربية (CNN)--أعلنت وزارة المالية الصينية، الثلاثاء، أنها ستخفض أو تلغي رسوم الاستيراد والتصدير على عدد من البنود اعتبارا من بداية عام 2019، كجزء من حزمة تعديل التعريفة الجمركية التي أُعلنت عنها بكين مؤخرا، مع زيادة انفتاح اقتصاد البلاد.

وقالت الوزارة في بيان نقلته وكالة الأنباء الصينية الرسمية (شينخوا)، إنه في إطار سعي البلاد لتنشيط الواردات، ستخضع أكثر من 700 سلعة من المنتجات لمعدلات تعريفة جمركية مؤقتة على الواردات بدءا من أول يناير/كانون الثاني المقبل، مع إلغاء الرسوم على المواد الخام لبعض الأدوية.

وذكرت الوزارة، أن التعريفات الجمركية على بعض واردات الفراء ستنخفض، في حين سيستمر فرض رسوم تعريفة مؤقتة منخفضة نسبيا على المعدات المتقدمة التي هناك حاجة ماسة إليها مثل محركات الطائرات ومنتجات الموارد مثل الأعلاف الطبيعية.

وأضافت وزارة المالية، أنه سيتم إلغاء تعريفات التصدير الجمركية على المنتجات بما فيها الاسمدة الكيماوية وخام الحديد.

وأوضحت الوزارة، أن الصين ستطبق أيضا التعريفات الجمركية التقليدية على المنتجات القادمة من 23 دولة ومنطقة، بما فى ذلك مواصلة خفض التعريفات بموجب اتفاقيات التجارة الحرة بين الصين والدول المعنية، مما سيؤدي إلى تخفيض التعريفات الجمركية مع شركاء تجاريين بما في ذلك نيوزيلندا وبيرو وكوستاريكا وغيرها.

وتهدف هذه الخطوة إلى دعم مبادرة الحزام والطريق وتطوير مناطق التجارة الحرة، وتسريع التعاون الاقتصادي والتجاري الصيني مع الدول المعنية، وخلق ظروف خارجية مواتية للتنمية الصحية والمستقرة للاقتصاد على المدى الطويل، حسبما ذكرت الوزارة.

وستُمنح البضائع المستوردة من هونغ كونغ وماكاو الصينيتين الى البر الرئيسى الصيني تعريفة صفرية بموجب الاتفاقيات ذات الصلة بتجارة السلع، كما سيتم تعديل نسب التعريفة الجمركية التفضيلية مع بنغلاديش ولاوس بموجب اتفاقية التجارة لآسيا-الباسيفيك، إلى جانب خفض معدلات التعريفات الجمركية للدول الأكثر تفضيلا.

وقالت الوزارة إن الصين ستخفض أيضا معدلات الدول الاكثر تفضيلا إلى 298 بندا من منتجات تكنولوجيا المعلومات بدءا من أول يوليو/ تموز 2019.

وأشارت وزارة المالية إلى أنه في محاولة لفتح اقتصادها على نطاق أوسع للعالم، خفضت الصين التعريفات الجمركية على مجموعة من المنتجات تتراوح من الأدوية إلى السيارات في عام 2018، مع خفض المستوى العام للرسوم من 9.8% إلى 7.5%.