إيران تعلن تفكيك شبكة فساد اقتصادي واعتقال 17 شخصا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أعلنت وزارة الأمن الإيرانية عن تفكيك شبكة فساد اقتصادي داخل النظام المصرفي والعملة الصعبة في البلاد، واعتقال 17 من عناصرها في عدد كبير من المحافظات.

وقالت وزارة الأمن الإيرانية، في بيان نقلته وكالة أنباء فارس، شبه الرسمية، إن كوادر الأمن، في محافظات سيستان وبلوجستان وطهران ومازندران وقم وكرمان واصفهان، تمكنت من اعتقال 17 من عناصر شبكة متغلغلة في النظام المصرفي والعملة الصعبة، وذلك بعد اجراءات أمنية معقدة، اتسمت بالتنسیق والتزامن .

وأضاف، أن هذه الشبكة، وبحجة استيراد السلع، كانت تبادر بوثائق غير حقيقية ومزورة، لتسجيل طلبات استيراد السلع بدون نية لاستيراد السلع، كانت تقوم بتحويل العملة الأجنبية التي تحصل عليها بالسعر الرسمي إلى المكان الذي تريده، ومن ثم تبادر لبيعه في السوق الحرة وتحصل على أرباح من فارق سعر العملة.

واضاف البيان، أنه وفي ظل الجهود الاستخبارية، تم الكشف عن 87 شركة صورية مزيفة وعدد كبير من الوثائق والأختام المزورة التي تحاكي شركات داخلية وخارجية، وتم منع خروج 300 مليون يورو من البلاد.

وتعاني إيران من أوضاع اقتصادية صعبة منذ إعادة فرض العقوبات الاقتصادية الأمريكية عليها، والتي شملت منعها من التعامل بالدولار وحظر صادراتها النفطية وكذلك صادرات قطاع السجاد ذو الكثافة التشغيلية المرتفعة، ويقترب الريال الإيراني من إنهاء عام 2018 خاسرا قرابة 65% من قوته أمام الدولار.