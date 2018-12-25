تركيا تواجه الاحتجاجات على الوضع الاقتصادي بزيادة الأجور 26%

نشر الثلاثاء ، 25 ديسمبر / كانون الأول 2018

بعد رفع الفائدة التركية.. تعرف على ترتيبها عالميا

دول الخليج تتقدم على تركيا في مؤشر الرخاء العالمي

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) - قررت تركيا رفع الحد الأدنى للأجور بأكثر من 26% بداية من العام الجديد 2019، لمواجهة التضخم المتفشي في البلاد، والذي دفع المواطنين للاحتجاج في الشوارع على الأوضاع الصعبة التي يمرون بها.

وحسب وكالة الأناضول الرسمية، سيبلغ الحد الأدنى للأجور 2020 ليرة (381.3 دولار).

وقالت وزيرة العمل التركية، زمروت سلجوق، الثلاثاء، إن الحد الأدنى للأجور الجديد، قبل خصم أقساط الضمان الاجتماعي وضرائب الدخل، سيكون 2558 ليرة (482.9 دولار)، وذلك للعازبين والغير منجبين، بينما يبلغ الحد الأدنى للأجور للمتزوجين ويعولون 3 أطفال 2155 ليرة تركية (406.9 دولار).

وشهدت شوارع تركيا الأيام الماضية احتجاجات واسعة النطاق على الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يعاني منها المواطنون.

وأضافت الوزيرة أن الزيادة التي حددتها لجنة الحد الأدنى للأجور تتخطى معدلات التضخم في البلاد.

وبلغ معدل التضخم السنوي في نوفمبر/تشرين الثاني 21.6% حسب معهد الإحصاء التركي، على خلفية انهيار سعر صرف العملة التركية أمام الدولار.

وخلال 2018، بلغ الحد الأدنى الصافي للأجور في تركيا 1603 ليرة (333.3 دولار). بينما بلغ متوسط سعر صرف الدولار 4.81 ليرة.