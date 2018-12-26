وزير النفط الإيراني: مشترو الخام عبر سوق الصرف صدروه "دون مشاكل"

نشر الأربعاء ، 26 ديسمبر / كانون الأول 2018

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) – قال وزير النفط الإيراني، بيجان زنكنة، الأربعاء، إن مشتري النفط الإيراني الخام صدروه دون مشاكل، رغم العقوبات التي أعادت أمريكا فرضها على إيران.

وقال زنكنة، وفقا لوكالة مهر شبه الرسمية الإيرانية: "أولئك الذين اشتروا النفط الخام الإيراني عبر سوق الصرف استطاعوا تصديره دون مشاكل"، على حد تعبيره.

وتمكنت إيران، وفقا لتقرير نشرته مهر، من بيع 280 ألف برميل من النفط الخام في أول يوم من فرض العقوبات الأمريكية، مطلع نوفمبر/تشرين ثاني الماضي.

وأعاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض العقوبات على إيران من أجل حرمانها من تصدير النفط، كأسلوب للضغط على النظام الإيراني لتغيير سياساته "المزعزعة للاستقرار" في المنطقة.

وأعفت واشنطن كل من الصين والهند وعدة دول أخرى من الالتزام بما تنص عليه هذه العقوبات.