استقالة وزير الصحة الإيراني اعتراضا على خفض الميزانية

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا)، الخميس، أن رئيس البلاد حسن روحاني قد قبل استقالة وزير الصحة، قاضي هاشمي، وعين سعيد نمكي، وكيلا للوزارة بصورة مؤقتة لحين تحديد مرشح جديد يقدمه لمجلس الشورى للتصويت عليه.

وجاءت استقالة وزير الصحة الإيراني اعتراضا على خفض ميزانية الوزارة، في وقت تتجه فيه البلاد إلى التقشف لمواجهة الأوضاع الاقتصادية المتردية.

وسبق أن أعلنت إيران عن ميزانية العام المالي الذي يبدأ في 21 مارس/آذار المُقبل، بقيمة إجمالية 47.5 مليار دولار، والتي تقل عن 50% من موازنة العام الماضي، التي بلغت 104 مليار دولار.

وتأتي الموازنة الإيرانية للعام الجديد وسط مصاعب يعاني منها اقتصاد الدولة الفارسية بسبب العقوبات الأمريكية، حيث خسر الريال أكثر من 60% من قيمته أمام الدولار، بسبب العقوبات التي طالت العديد من القطاعات أبرزها البنوك، والتحويلات الدولارية، وقطاع النفط.

ودعا مؤخرا الرئيس الإيراني المواطنين لضرورة ترشيد استهلاك المیاه والكهرباء، والعمل على الاستغلال الأمثل لهما، في ظل الظروف التي تمر بها البلاد حاليا، كما طالب الحكومة بالعمل على توفير احتياجات المواطنين والسيطرة على الأسعار حتى لا يتعرضوا للظلم،وقال إن الإنتاج وتوفير فرص العمل وخفض التضخم، ودعم الشرائح الضعیفة فی المجتمع، وتأمین السلع الرئیسیة للمواطنین من محاور میزانیة العام الجديد.

وتتوقع طهران تمويل 35% من الموازنة من عائدات النفط، بناءً على سعر متوقع للنفط بين 50-54 دولاراً للبرميل، وصادرات من مليون إلى 1.5 مليون برميل يومياً.