انخفاض مبيعات السيارات في تركيا بنسبة 35% خلال 2018

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)- انخفضت مبيعات السيارات والمركبات في تركيا بمعدل 35% خلال عام 2018

وقالت رابطة موزعي السيارات في تركيا، السبت، نقلته وكالة الأناضول، إن عام 2018 شهد بيع 620.9 ألف سيارة ومركبة تجارية خفيفة، بانخفاض بلغ 35% مقارنة ببيع 956.2 ألف سيارة خلال عام 2017

وبحسب بيان الرابطة، شكلت السيارات معظم مبيعات العام الماضي، حيث جرى بيع 486،3 ألف سيارة، بانخفاض 33٪ عن عام 2017، بينما انخفضت مبيعات المركبات التجارية الخفيفة بنسبة 42.3 % على أساس سنوي، لتصل إلى 134.6 ألف مركبة في عام 2018.

وتهاوت مبيعات السيارات في تركيا بضغط من ضعف القوى الشرائية نتيجة لانهيار الليرة التركية أمام الدولار الأمريكي في النصف الثاني من عام 2018، لتهبط الليرة بمعدل وصل 40%، قبل أن تسترد بعضا من عافيتها لتغلق العام على تراجع بمعدل 28%، بعد التقارب الأمريكي التركي وإفراج أنقرة عن القس الأمريكي أندرو روبنسون، بعد أن ضغطت الإدارة الأمريكية اقتصاديا على حكومة أردوغان وفرضت رسوما جمركية على أهم الواردات منها.

كما يشير انخفاض مبيعات المركبات التجارية إلى سوء أداء الاقتصاد التركي خلال العام الماضي وتباطؤ الحركة التجارية والاستثمارية.

وتسعى تركيا لخفض معدل التضخم، الذي تفشى في البلاد، والذي سجل 20.3% بنهاية 2018، ما دفع البنك المركزي التركي لرفع سعر الفائدة المصرفية في سبتمبر/أيلول الماضي، ليبلغ حاليا 24%.