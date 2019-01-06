السعودية تنتهي من توطين الوظائف بقطاع التجزئة

نشر الأحد ، 06 يناير / كانون الثاني 2019

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- تبدأ وزارة العمل والتنمية الاجتماعية السعودية، الإثنين، في توطين المهن بمنافذ البيع بـ5 أنشطة، سعيًا منها لتمكين المواطنين والمواطنات من فرص العمل ورفع معدلات مشاركتهم في القطاع الخاص.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية، عن الوزارة أن الأنشطة تشمل محلات الأجهزة والمعدات الطبية، ومحلات مواد الإعمار والبناء، ومحلات قطع غيار السيارات، ومحلات السجاد بجميع أنواعه، ومحلات الحلويات.

وتعد هذه المرحلة هي الأخيرة في استراتيجية التوطين بـ12 نشاطًا اقتصاديا في قطاع التجزئة، التي أعلنتها وزارة العمل في أغسطس/آب الماضي.

كانت وزارة العمل السعودية، بدأت في تنفيذ قرار توطين وظائف قطاع التجزئة، في سبتمبر/أيلول الماضي، في 4 أنشطة، من أصل 12 نشاطاً اقتصادياً بالقطاع.

وشمل القرار توطين المهن بمنافذ البيع في أنشطة محلات السيارات والدراجات النارية، ومحلات الملابس الجاهزة وملابس الأطفال والمستلزمات الرجالية، ومحلات الأثاث المنزلي والمكتبي الجاهز، ومحلات الأواني المنزلية.

وفي نوفمبر/تشرين الثاني، وطنت الوزارة العمل في 3 أنشطة شملت، محلات الأجهزة الكهربائية والإلكترونية، ومحلات الساعات، ومحلات النظارات.

وفي أكتوبر/تشرين الأول، قالت مؤسسة موديز للتصنيف الإئتماني، في تقرير، إن دول مجلس التعاون الخليجي ستواجه تحديات عليها مواجهتها لنجاح استراتيجيتها الخاصة باستبدال المواطنين محل المغتربين والوافدين بالوظائف العامة والقطاع الخاص.

وأضاف التقرير أن التوطين له مردود اجتماعي إيجابي بخفض معدلات البطالة بين المواطنين، إلا أنه حذر من تبعاته الاقتصادية على الحكومات والشركات لارتفاع تكلفة أجور العمالة من المواطنين خاصة بالقطاع العام.

ويبلغ معدل البطالة بين السعوديين حاليا 12.9%، فيما تستهدف رؤية السعودية 2030 خفض البطالة إلى 7% .