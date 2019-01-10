مبيعات السيارات في الصين تنخفض لأول مرة منذ 20 عامًا

لندن، (CNN) - كشفت جمعية سيارات الركاب الصينية، الأربعاء، أن مبيعات السيارات في السوق المحلية تراجعت خلال العام الماضي 2018 بنسبة 5.8٪ إلى 22.4 مليون سيارة، فيما يعتبر أول انخفاض سنوي لمبيعات السيارات في الصين منذ نحو 20 عامًا، في ظل التوترات التجارية، وتباطؤ النمو الاقتصادي.

وتعد الصين، أكبر سوق للسيارات في العالم، ويعتمد العديد من شركات صناعة السيارات العالمية، على المبيعات الضخمة، التي يغذيها المستهلكون الصينيون الذين اشتروا السيارات عندما انضموا إلى الطبقة المتوسطة.

لكن السوق الصينية، أصبحت أكثر صرامة العام الماضي، بسبب التباطؤ الحاد في الاقتصاد الصيني، ومن المتوقع أن يكون النمو في عام 2018 هو الأضعف منذ عام 1990، كما يتوقع أن يكون عام 2019 أسوأ من سابقه.

ويتأثر ثاني أكبر اقتصاد في العالم بآثار محاولات الحكومة لكبح جماح الإقراض الخطير بعد الارتفاع السريع في مستويات الديون، والتوترات التجارية مع الولايات المتحدة التي جعلت الأمور أكثر سوءًا.

وأعلنت شركة جنرال موتورز، الإثنين، أنها سلمت 3.6 مليون سيارة في الصين العام الماضي، أي أقل بنسبة 10٪ تقريبا من عام 2017، فيما تخطط جنرال موتورز لطرح أكثر من 20 طرازًا جديدًا ومنتعشًا هذا العام في الصين.

ولم تقدم شركة فولكس فاجن أكبر شركة لصناعة السيارات في العالم، بعد بيانات سنوية، لكن مبيعاتها في الصين انخفضت بنسبة 7.3٪ في نوفمبر/تشرين الثاني مقارنة بنفس الشهر من العام السابق.

وتتوقع شركة صناعة السيارات الصينية (جيلي) أن تكون المبيعات ثابتة تقريباً عند 1.5 مليون سيارة في 2019، بعد نمو بنسبة 20٪ في عام 2018.