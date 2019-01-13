مصر تزود الأردن بنصف احتياجاتها من الغاز الطبيعي في 2019

نشر الأحد ، 13 يناير / كانون الثاني 2019

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- وقع الأردن ومصر في القاهرة اليوم الاحد، اتفاقيات تزويد المملكة بنحو 50% من احتياجات النظام الكهربائي الأردني من الغاز الطبيعي لعام 2019.

وقالت هالة زواتي وزيرة الطاقة والثروة المعدنية الأردنية عقب التوقيع: إن الاتفاقية التي تتضمن تعديلات على اتفاقيات بيع وشراء الغاز الطبيعي بين البلدين، تنص على كميات الغاز التي تصدرها مصر الى الأردن خلال عام 2019، والتي تعادل نصف احتياجات النظام الكهربائي في المملكة، بحسب وكالة الأنباء الأردنية الرسمية.

وبذلك ترتفع امدادات الغاز المصري لتغطي 50% من احتياجات الأردن للغاز الطبيعي بدلا من 10% خلال عام 2018.

وتقدر حاجة المملكة من الغاز الطبيعي بحوالي 330 مليون قدم مكعب يوميا تستغل في توليد الطاقة الكهربائية.

وأضافت ان باقي احتياجات النظام الكهربائي سيتم تلبيتها من خلال شركة شل العالمية التي تزود المملكة بالغاز المسال عبر ميناء العقبة، ومن مصادر الطاقة المحلية.

أشارت زواتي إلى استجابة مصر لتعديلات أردنية على الاتفاقيات بما يعظم الفائدة من الغاز الطبيعي المصري، وأكدت أهمية الاتفاقيات في تعزيز استقرار النظام الكهربائي بالمملكة، وضمان أمن التزود بالطاقة الكهربائية بأسعار تقل عن أسعار الغاز المسال.

وأكدت أهمية عودة الغاز الطبيعي المصري في تخفيض كلفة فاتورة الطاقة بالأردن، التي شكلت لوقت طويل ضغطا على موازنة المملكة، مما سينعكس بشكل إيجابي على المواطنين.

وفيما يتعلق بأسعار الغاز، كما نصت عليها الاتفاقية، قالت زواتي: إنها مرتبطة بمعادلة سعرية تعتمد خام برنت مؤشرا.

كان وزيرا الطاقة المصري والأردني قد وقعا اتفاقيات العام الماضي أعادت بموجبها مصر ضخا تجريبيا للغاز الطبيعي إلى المملكة عبر خط الغاز العربي وبما يعادل 10% من احتياجات المملكة لتوليد الكهرباء.

وبموجب الاتفاقيات عاد ضخ الغاز الطبيعي المصري الى المملكة في شهر سبتمبر/ أيلول 2018، وبكميات تجريبية بعد توقف تام منذ عام 2011.

كانت مصر قد زودت الأردن بنحو 250 مليون قدم مكعب من الغاز يوميا منذ عام 2004 إلا أن هذه الكميات تراجعت بدءا من نهاية عام 2009 وتوقفت اعتبارا من عام 2011.

وعمدت الأردن بعد توقف الغاز المصري الى استيراد الغاز المسال عبر ميناء الشيح صباح في العقبة المقام منذ من منتصف عام 2015.

وتتزود محطات توليد الكهرباء الأردنية بالغاز الطبيعي المصري من خلال خط الغاز العربي الممتد من جنوب العريش في شمال سيناء الى الاراضي الأردنية.