دبي، الإمارات العربية المتحدة ( CNN)-- أعلنت شركة القلعة للاستشارات المالية المصرية، أنها وقعت مذكرة تفاهم مع شركة قطر للبترول، تشترى بمقتضاها حصة إضافية من أسهم الشركة المصرية للتكرير من الشركة القطرية.

وتوقعت الشركة، التي يرأس مجلس إدارتها د.أحمد هيكل، أن ترتفع ملكيتها غير المباشرة فى الشركة المصرية للتكرير فى هذه المرحلة إلى حوالي 23%، دون تحديد النسبة النهائية المنشورة لملكيتها في المصرية للتكرير، بحسب بيان على موقعها الإلكتروني، الأربعاء.

وأوضحت، أنها في مراحل متقدمة من ترتيب التمويل المتوقع اللازم لإتمام تلك الصفقة، متوقعة أن تصل إلى مرحلة الإقفال المالي خلال الربع الثاني من العام الجاري.

وتساهم شركة قطر للبترول بأكثر من 362 مليون دولار بنسبة 27.9% من إجمالي حجم استثمارات الشركة المصرية للتكرير المقدر 4.3 مليار دولار.

وبلغ معدل تنفيذ مشروع الشركة المصرية للتكرير 98.8% حتى نهاية ديسمبر/كانون أول 2018، وتخطط القلعة لبدء التشغيل التجاري له خلال النصف الثاني من 2019.

ومن المقرر أن تنتج المصرية للتكرير نحو 4.3 مليون طن سنويًا من منتجات الوقود عالية الجودة والقيمة، تشمل 2.3 مليون طن سنويًا من وقود السولار المطابق لمواصفات الجودة الأوروبية.

وسجلت إيرادات القلعة، 9.4 مليار جنيه تقريبًا بزيادة سنوية 46%، حتى نهاية سبتمبر/آيلول 2018، وبلغ صافي أرباح بقيمة 426.6 مليون جنيه مقابل صافي خسائر 3.4 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق، بحسب بيان سابق صادر عن الشركة.