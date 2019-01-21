كيف تدعم قطر الاقتصاد اللبناني المتعثر؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) - أعلنت قطر، الإثنين، أنها تعتزم دعم الاقتصاد اللبناني بمبلغ 500 مليون دولار، عن طريق شراء سندات حكومية لبنانية.

وقال وزير الخارجية القطري، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني: "قطر ستقوم بشراء سندات الحكومة اللبنانية وتقدر قيمتها بـ 500 مليون دولار"، حسب وكالة الأنباء القطرية.

ويعاني الاقتصاد اللبناني مع تفاقم الوضع الإنساني في الدول المجاورة عقب ثورات الربيع العربي عام 2011.

وقال الرئيس اللبناني، ميشال عون، في افتتاح القمة العربية الاقتصادية، الأحد، إن بلاده دفعت ثمنا باهظا للحروب في المنطقة العربية، نظرا لنزوح السوريين، ولجوء الفلسطينيين المستمر منذ 70 عاماً إلى أن أصبحت أعدادهم تمثل نصف سكان لبنان.

ونفى الناطق الرسمي باسم القمة العربية الاقتصادية، رفيق شلالا، الأحد، تكفل قطر بمصاريف تتظيم القمة أو بوضع وديعة مالية في مصرف لبنان.

وتعد لبنان من أكثر دول العالم التي تعاني من ارتفاع الديون مقارنة بحجم الاقتصاد، وبحسب معهد التمويل الدولي، تخطت ديون الحكومة 102.3% من الناتج المحلي الإجمالي، وبلغت مديونيات الشركات المالية 149.2% من الناتج المحلي الإجمالي، بنهاية الربع الثالث من العام الماضي 2018

وتراجعت معدلات نمو الاقتصاد اللبناني بشكل ملفت منذ عام 2011 إلى 0.9% فقط، مقابل 8% في 2010، لتتحسن الأوضاع قليلا بعد ذلك ويصل إلى 2.5% في 2017، وأعلنت ادارة الإحصاء المركزي اللبنانية، الإثنين، أن معدل التضخم السنوي بلغ 6.07 % عن عام 2018.