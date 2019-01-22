تيم كوك: أبل تعتزم الاستثمار المباشر في مصر الفترة المقبلة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قال رئيس شركة أبل، تيم كوك، الثلاثاء، إن الشركة تعتزم ضخ استثمارات مباشرة في مصر خلال الفترة المقبة، بحسب ما نقله حساب رئاسة مجلس الوزراء المصري على فيسبوك.

وذكرت رئاسة الوزراء المصرية، أن كوك أشار خلال لقائه رئيس الوزراء، مصطفى مدبولي، على هامش مؤتمر دافوس بسويسرا، إلى دراسة أبل الخطط والهياكل المقترحة لمجالات الاستثمار المستهدف.

ورحب كوك بالتعاون مع مصر فى مجال تكنولوجيا التعليم، لتوافقه مع رؤية الشركة وأهدافها فى مجال تطوير التعليم حول العالم، لافتا إلى وجود 38 ألف شخص يعملون مع شركة أبل داخل مصر في مجال تطوير تطبيقات برامج IOS، وأنه يتطلع لمشاركة نماذج النجاح التي قادتها أبل في مجال التعليم مع المسئولين عن التعليم بمصر.

من جانبه، قال رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، إن الحكومة لديها خطة طموحة يدعمها الرئيس عبد الفتاح السيسى لتحويل مصر إلى مركز للصناعات الإلكترونية والتكنولوجيا في المنطقة، خاصة أن مصر ترتبط باتفاقات تجارة حرة مع عدة مناطق جغرافية حيوية حول العالم.

وأضاف مدبولى، أن الرئيس السيسى دشن برنامجاً طموحاً لرعاية 10 آلاف مطور برامج من مصر وأفريقيا، مشيرا إلى البرنامج الطموح لتطوير التعليم فى مصر، والذي يتم من خلاله توفير 750 ألف تابلت سنوياً لطلاب المرحلة الثانوية.

ووجه رئيس الوزراء الدعوة لتيم كوك لزيارة مصر، ولقاء الوزراء المعنيين لصياغة تفاصيل خطة عمل الشركة واستثماراتها المرتقبة في مصر، وأعرب عن تطلعه لاستثمارات شركة آبل بشكل مباشر في ظل ما تحظى به منتجاتها من شعبية في السوق المصري.

وشهدت مصر أعلى نسبة ارتفاع لتدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة في أفريقيا خلال عام 2018، حيث بلغت 7% لتصل قيمتها إلى 7.9 مليار دولار، تركز الجزء الأكبر منها في قطاعات العقارات، والصناعات الغذائية، والبترول والغاز، والطاقة المتجددة، وفقًا لتقرير مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية"الأونكتاد".