دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)--قال الرئيس التنفيذي لشركة المملكة القابضة طلال الميمان، إن شركته تستثمر معظم أموالها في المملكة العربية السعودية، وعبّر عن امله أن تكون هذه بمثابة رسالة ودعوة لجميع المستثمرين إلى القدوم إلى السعودية، والاطلاع على ما فيها من فرص استثمارية.

جاءت تصريحات الميمان، خلال مقابلة، الثلاثاء، مع CNN، على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي المنعقد حاليا في دافوس بسويسرا.

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ودعا الرئيس التنفيذي لشركة المملكة القابضة، المستثمرين حول العالم إلى أن يقيموا الأمور في السعودية، كما هى دون تهويل، مضيفا "نحن نضع أموالنا فى السعودية أرغب ان تكون هذه رسالة للجميع أن يأتوا للسعودية ليكتشوا الفرص الاستثمارية المحتملة".

وفي رده على ما أثير من أقاويل، بأن شركة المملكة تستثمر أموالها في السوق السعودية تحت ضغوط من السلطات، قال الميمان "بالطبع لا، ديزر شركة فرنسية، كيف يكون ذلك، وليفت أيضًا".

وأكد الميمان، على أن السعودية مليئة بالعديد من فرص الاستثمار، قائلا، "جميع المستثمرين بصفة عامة، بوسعهم المجىء للسعودية، والمساهمة فى تنفيذ خطة 2030، وهذا الأمر لا يقتصر على الشركات فقط التى نستثمر فيها فقط".

وحول الظروف الصعبة التي شهدتها المملكة خلال العامين الماضيين، خاصة اعتقال رئيس مجلس إدارة الشركة الأمير الوليد بن طلال فى فندق الريتز كارلتون بجانب مقتل جمال خاشقجى، وتأثير ذلك على مناخ الاستثمار في السعودية، قال الميمان، "هذه الاحداث تجرى فى كل بلدان العالم، وأظن أنه يجب المضى قدمًا فالسعودية مليئة بالفرص والاستثمارات المحتملة، ونحن نرحب بالجميع ليلقوا نظرة على الاستثمارات".

وأضاف الرئيس التنفيذي لـ "المملكة القابضة": "ليس لدي شك في القيادة الحكيمة للمملكة العربية السعودية، فقيادتنا تعرف بالضبط ما تفعله، وتعرف بالضبط الوقت الملائم للتحرك في أي مسألة".

وبشأن تطورا العمل في برج جدة، الرئيس التنفيذي لشركة المملكة القابضة، إن البرج هو الأطول فى العالم، ونتوقع استكمال العمل فيه خلال 6 أشهر، فالمطور كانت لديه أزمة مع العمالة، ما أدى لتوقف العمل في لتأجيل البرج، لكن كافة البنيى التحتية والتى تُقدر بنحو 400 مليون دولار، ويتم تدشينها فى الوقت الحالي، وسيتم تسليمها فى مارس/آذار 2019.