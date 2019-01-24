مؤشر ثقة المستهلك التركي يهبط قرب أدنى مستوى في 10 سنوات

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) - سجل مؤشر ثقة المستهلكين التركي تراجعا على أساس شهري بـ0.9% مقارنة بشهر يناير/كانون الثاني 2019، ليقترب المؤشر من أدنى مستوى له في 10 سنوات.

ويعتبر مؤشر ثقة المستهلك، بمثابة استفتاء اقتصادي يصدر شهريا، يوضح مدى ثقة المستهلك بأداء الاقتصاد وسياساته المستقبلية نحو توسيع أو ابقاء أو خفض مستوى استهلاكه، وقياس مدى تفاؤل او تشاؤم المستهلكين بالأوضاع الاقتصادية الحالية، وحول توقعات الأحوال الاقتصادية في الأجل القريب الذي يؤثر على قرارات المستهلكين الانفاقية والادخارية.

وحسب بيان لمعهد الإحصاء التركي، الأربعاء، انخفض مؤشر ثقة المستهلك، وفقا لمسح قام به المعهد والبنك المركزي إلى 58.2 نقطة في يناير/كانون الثاني، مقارنة بـ58.7 نقطة في ديسمبر/كانون الأول.

ويعتبر التراجع الحالي هو الثاني له بعدما انخفض الشهر الماضي 2.2%، إلا أنه لازال أفضل من مستويات أكتوبر/تشرين أول عند 57.6 نقطة، والتي تعد أدنى مستوياته في نحو 10 سنوات.

وأعلن وزير المالية التركي، بيرات ألبرق، منتصف الشهر الجاري تحقيق حكومة بلاده مستهدفاتها عن عام 2018، إذ بلغ العجز 14.8 مليار دولار، بمعدل 1.9% إلى الناتج المحلي الإجمالي، بينما ارتفعت معدلات البطالة إلى 11.6% عند أعلى مستوياتها في عام ونصف.

وتعرض الاقتصاد التركي لأزمة العام الماضي، بسبب تدخل الرئيس رجب طيب أردوغان في السياسة النقدية للبنك المركزي، ومضاعفة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الرسوم على واردات بلاده من الصلب والألومنيوم التركيين.

وهدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مؤخرا تركيا بتدميرها اقتصاديا حال ضربها الأكراد في سوريا، في تغريدة نشرها عبر حسابه على موقع "تويتر"، إلا أنه تراجع عن تصريحاته لاحقا.