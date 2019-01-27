خبير يوضح لـCNN  مميزات رؤية عُمان 2040

نشر الأحد ، 27 يناير / كانون الثاني 2019

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- انطلق الأحد مؤتمر رؤية عُمان المستقبلية 2040، لمناقشة ركائز الرؤية خاصة الاقتصادية منها، حيث تهدف لتنويع مصادر دخل السلطنة.

وتستهدف سلطنة عُمان من خلال رؤية 2040 تنويع مصادر الدخل، بعد أن شكلت صادراتها النفطية 37% من الناتج المحلي الإجمالي، حتى نهاية سبتمبر 2018، فضلا عن تمكين القطاع الخاص، بالإضافة إلى تحقيق تنمية متوازنة بين المناطق والمحافظات العُمانية.

وتوقع لؤي البطاينة، الرئيس التنفيذي لشركة أوبار كابيتال، أن تتجنب الرؤية الجديدة التي دشنتها السلطنة، أخطاء الخطط السابقة والتي لم تنجح في تنويع الاقتصاد بالشكل الكافي.

وذكر البطاينة لـCNN إن حجم الاستثمار الأجنبي المباشر يتخطى 7 مليارات دولار، أغلبها في القطاع النفطي، بينما توقع أن تستغل السلطنة موقعها الجغرافي المتميز لتنمية قطاعي السياحة والنقل اللوجيستي كأحد أهم ركائز الرؤية، كما تهدف رؤية 2040 إلى خفض اعتماد السلطنة على مواردها النفطية إلى 20% بدلا من 40% حاليا.

وأضاف البطاينة أن رؤية 2040 تتركز على 4 قطاعات، هي التعدين والقطاع اللوجيستي والسياحة والثروة السمكية، كما تسعى للاستفادة بالتقدم العلمي والصناعي وتحقيق الاستدامة المالية وإعداد الكوادر البشرية اللازمة لذلك، موضحا أنها ستتم على مرحلتين أولهما 2030 ثم 2040.

يبلغ سكان السلطنة نحو 4.7 مليون نسمة، يشكل الوافدون 43.7% منهم حسب مركز الإحصاء العماني، فيما بلغ الناتج المحلي الإجمالي 27.2 مليار ريال بنهاية 2017، (71.1 مليار دولار)، فيما أظهرت البيانات انكماش الاقتصاد العماني خلال عامي 2015، و2016 إلى 69.2 و66.4 مليار دولار على التوالي، متأثرا بتراجع أسعار البترول.