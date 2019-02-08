"على القمة" في أسبوع.. سميح ساويرس يقدم لنا خلاصة نصائحه وتجاربه

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- في هذا الأسبوع من برنامج "على القمة"، استضفنا رجل الأعمال المصري، المهندس سميح ساويرس، رئيس مجلس إدارة شركة أوراسكوم القابضة للتنمية، وهي شركة تعمل في مجال تشييد وبناء المنتجعات السياحية، والفنادق.

استعرض الابن الأصغر لرجل الأعمال أنسي ساويرس، كيف استلهم تجربة والده في مجال المال والأعمال، إذ أكد على ضرورة العمل بنصيحتين، أولهما، الصبر وعدم التعجل لتحقيق النجاح.

وشرح ساويرس، في حديثه، كيف أن مفهوم الثروة يتغير على حسب كل مرحلة في زمن تحقيقها، مشيرًا إلى أنه عند مرحلة ما في طريق تحقيق الثروة لن يشعر الإنسان بالقناعة إلا إذا عرف كيف يستغل هذه الثروة في مساعدة الآخرين.

ويرى رجل الأعمال المصري سميح ساويرس أن أي مؤسسة تعمل في نفس المجال لفترة طويلة، عليها أن تكون جاهزة بخطط بديلة، للتعامل مع الأزمات الاقتصادية، والفترات الصعبة التي تمر بها الشركة، وهو ما تعلمه مما مر على قطاع السياحة المصري من أحداث صعبة أوقفت العجلة عن الدوران.

وأكد رئيس مجلس إدارة شركة اوراسكوم للتنمية، المهندس سميح ساويرس، أن دراسته للهندسة والاقتصاد، أسهمت بشكل واضح في حياته المهنية، وقال: "دراسة الهندسة والاقتصاد ساعدتني كثيرا في مجال العمل، فعند تأسيس أي مشروع من الضروري أن أكون على علم بأسسه، والنظر كذلك إلى جوانبه المالية".

ووجه رجل الأعمال المصري البارز، عدة نصائح لرواد الأعمال والشباب، أهمها ألا يتعجلوا النجاح، وضرورة التحلي بالصبر، واستمرارية العمل.

وردًا على سؤال حول أيهما أكثر تحقيقًا لنجاح المؤسسة، الاهتمام بجودة المنتج، أم معرفة احتياجات السوق والعميل؟ قال ساويرس إن جودة المنتج لا تقل أهمية عن تلبية احتياجات العملاء وقال: "من الممكن أن تقدم منتجا رائعا جدا، ولكت لا وجود لأي طلب عليه، فبالتالي كأنك لم تقدم شيئا".

كما أكد ساويرس في حديثه لموقع CNN بالعربية، أن النجاح أمر جماعي، وليس فرديًا، وقال إن اختيار فريق عمل قادر على اتخاذ القرارات والتعامل مع الأزمات، هو العامل الأول لتحقيق نجاح أي مؤسسة، مع ضرورة إقرار صاحب العمل بالفشل في حال قررت إدارة مؤسسته بشكل فردي، فلا يمكن للإنسان أن ينجح بمفرده. وقال "من المهم أن تعرف امكانياتك جيدا".