"على القمة" في أسبوع.. نيفين الطاهري تشرح خلطة النجاح للمؤسسات والأفراد

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)- كانت ضيفتنا هذا الأسبوع في برنامج "على القمة" سيدة الأعمال المصرية نيفين الطاهري، رئيسة شركة دلتا شيلد للاستثمارات المالية، التي تستثمر في الشركات الصغيرة والمتوسطة وإعادة هيكلة الشركات العائلية.

وتحدثت نيفين الطاهري في "على القمة" عن بداية عملها في مجال كان حكرا على الذكور في مصر، وهو السمسرة في الأوراق المالية، ودور أسرتها في مسيرتها المهنية، وكيف تحولت من هذا المجال للاستثمار في المشروعات الصغيرة والمتوسطة وإيمانها بالشباب، الذين وجهت لهم عددا من النصائح من واقع خبرتها العملية الطويلة.

وتحدثت نيفين الطاهري عن بداية عملها في سوق المال مع سن القانون لتؤسس أول شركة عملت في السمسرة، وأصبحت أول سيدة تعمل في هذا المجال.

وتذكرت نيفين الطاهري، كيف كان والدها يعلمها منذ الصغر، أن العمل عبادة، وأن من أسباب النجاح التواضع واحترام الآخرين، ودور الأخلاق والتواضع في النجاح.

ووصفت سيدة الأعمال المصرية الشهيرة خلطة النجاح للمؤسسات الاقتصادية، والتي تتطلب أن يتعامل الأفراد داخل المؤسسات على أنهم في وسط عائلة، مع ضرورة تحديد المهام وتنمية نقاط القوة.

كما نصحت نيفين الطاهري، رواد الأعمال من الشباب بعدم الاستعجال ومواصلة التعلم واكتساب المهارات اللازمة للتعامل مع الواقع الجديد، خاصة أن التعلم واكتساب المهارات أصبح أسهل من ذي قبل.

وقدمت نيفين الطاهري نصائح عامة بالاستثمار في الشباب، فهو الجيل الصاعد الذي يمثل 65% من سكان مصر، وهو التحول الذي جرى في حياتها العملية بالاستثمار في المشروعات الصغيرة والمتوسطة.