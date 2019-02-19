ضيفنا في برنامج "على القمة" لهذا الأسبوع هو رجل الأعمال المصري الشاب أحمد أبوهشيمة، العضو المنتدب لمجموعة شركات حديد المصريين ورئيس مجلس إدارة شركة أسمنت المصريين.

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-يقول رجل الأعمال المصري أحمد أبو هشيمة، إنه بدأ العمل في فترة تعد من أصعب الفترات التي مرت بها البلاد، عقب ثورة 25 يناير/كانون الثاني، لما شهدته من عدم استقرار سياسي، وغياب دور المؤسسات، والإرهاب، إلا أنه استطاع تأسيس شركاته ومصانعه رغم كل هذه التحديات، لإيمانه ببلده، على حد وصفه.

وقال أبوهشيمة: " في هذه الأثناء إنتاب الخوف غالبية المستثمرين، وهو بالطبع أمر منطقي، إلا أننا كنا مصرين على العمل داخل مصر، وإيماننا بذلك يزداد يوميا، وأتوقع جني ثمار هذا الإصرار في السنوات القادمة.

وأكد أبو هشيمة أنه "في النهاية كسبت الرهان".

ويرى أن المناخ الاستثماري في مصر جاذب، خاصة في ظل ما تشهده العديد من دول المنطقة من تحديات اقتصادية، مشيدا ببرنامج الإصلاح الاقتصادي وما اتخذته الحكومة من إجراءات لتشجيع المستثمرين المحليين والأجانب .