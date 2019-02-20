دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)- أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الأربعاء في خطابه عن حالة الأمة أمام الجمعية الاتحادية، أن الاحتياطيات الروسية أصبحت تغطي الديون السيادية والتجارية الدولية للمرة الأولى في التاريخ، بحسب وكالة أنباء "تاس" الروسية.

وقال بوتين: "لدينا وسادة أمان مالية قوية. يمكنني إبلاغكم، وهذا أمر جيد وجيد، تغطي احتياطياتنا بالكامل الديون الخارجية للدولة ، وهي صغيرة جدًا ، والقطاع التجاري لأول مرة في تاريخنا".

وشدد الرئيس الروسى على أن المواطنين الروس يجب أن يشعروا فى عام 2019، بتحسن في حياتهم نتيجة لتنفيذ المشروعات الوطنية، وقال: "في المستقبل القريب، هذا العام، يجب أن يشعر الناس بتغيرات حقيقية نحو الأفضل".

وأضاف أنه "في بداية العام المقبل 2020، وبناء على تقييمات آراء المواطنين، سنوجز النتائج الأولى للعمل على المشروعات الوطنية ونستخلص النتائج حول جودة وأداء جميع مستويات السلطة التنفيذية".

من جهة أخرى، أكد بوتين أن روسيا ستكون قادرة على استعادة الزيادة الطبيعية في عدد السكان بحلول عام 2023-2024، وقال: "لقد دخلت روسيا الآن فترة ديموغرافية صعبة للغاية، معدل المواليد يتناقص".

وتابع: "لكن هذا لا يعني أنه يجب علينا قبول هذا الوضع. في عام 2023-2024 سنتمكن من تحقيق استعادة النمو السكاني الوطني".

وذكر بوتين أن السلطات الروسية لديها الآن فرصة "لتخصيص وتركيز الموارد المالية الهائلة للبلاد على أهداف التنمية" في الوقت الحاضر.

وقال: "لم يتبرع أحد لنا بهذه الموارد ولم نقترضها، ويجب أن نستخدمها في مضاعفة ثروة روسيا وتحقيق رفاهية العائلات الروسية".

في الوقت ذاته، اقترح الزعيم الروسي إدخال آلية لعقد اجتماعية لمكافحة الفقر في روسيا، وشدد على أن "العقد الاجتماعي يمكن أن يصبح آلية عمل لدعم للفقراء".