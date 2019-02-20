أبو هشيمة: الثروة وسيلة.. وسعادتي في إقامة مؤسسات ذات قيمة (4)

ضيفنا في برنامج "على القمة" لهذا الأسبوع هو رجل الأعمال المصري الشاب أحمد أبوهشيمة، العضو المنتدب لمجموعة شركات حديد المصريين ورئيس مجلس إدارة شركة أسمنت المصريين.

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-تتمثل الثروة، من وجهة نظر رجل الأعمال المصري، أحمد أبو هشيمة، في رصيد الشركة من عدد العاملين، ومن استطاع تقديم يد العون لهم، كذلك تتمثل في كم مصنعًا افتتحها.

وقال أبوهشيمة لبرنامج "على القمة" إن الثروة تحقق السعادة، لكن السعادة الحقيقية تكمن في كيفية تحويل هذه الثروة إلى شيء يستفيد منه الآخرون.

وأكد رجل الأعمال الشاب أن الثروة لم تكن غاية له، بل إنها وسيلة لتحقيق طموحاته ببناء أكبر عدد من المصانع، وتشغيل العمالة، فهي وسيلة لإسعاد ذاته من خلال إسعاد الآخرين، على حد قوله.