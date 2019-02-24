أحمد هيكل: بدايتي في سوق المال كانت محض صدفة

ضيف برنامج "على القمة" هذا الأسبوع هو الدكتور أحمد هيكل، رجل الأعمال المصري ورئيس شركة القلعة المصرية، وهو نجل الصحفي المصري الراحل محمد حسنين هيكل.

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-في الحلقة الأولى من حوار برنامج "على القمة"، تحدث الدكتور أحمد هيكل عن بدايته في عالم الأعمال وأسواق المال، وهي الرحلة التي بدأت عام 1992، بعد عودته من رحلة دراسية في أمريكا، وحصوله على الماجستير والدكتوراة، في الهندسة الصناعية وإدارة الأعمال.

كما شرح هيكل دور دراسة الهندسة في تعزيز القدرة على التفكير المنطقي والمنظم، مما يساعد في إدارة الأموال، وتحدث كذلك عن بدايته موظفا ثم شريكا، حتى قاد تحول شركة المجموعة المالية-هيرميس لبنك استثمار رائد في الشرق الأوسط.

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