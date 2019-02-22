"على القمة" في أسبوع.. رحلة نجاح أحمد أبوهشيمة ونصائحه لرواد الأعمال

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)- كان ضيفنا في برنامج "على القمة" الأسبوع الماضي رجل الأعمال المصري الشاب أحمد أبوهشيمة، العضو المنتدب لمجموعة شركات حديد المصريين ورئيس مجلس إدارة شركة أسمنت المصريين.

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قال أبوهشيمة إن أهم نصيحة عمل بها منذ بداياته العملية تمثلت في أن "الرزق دائما ما يتوزع مبكرا، لذلك لابد أن تستيقظ مبكرا"، ومنذ ذلك الحين أدرك أبو هشيمة أهمية عنصر الوقت وأهمية تخطيطه وعدم إهداره فيما لايجدي نفعا".

أبوهشيمة: إدارة الوقت ساهمت بنجاحي وتعلمت الانضباط من أبي (1)

ووجّه رجل الأعمال المصري الشاب من خلال "على القمة"، رسالة إلى رواد الأعمال في بداية حياتهم المهنية، قائلاً: "مبدئيا إذا تحججت بالظروف فلن تنجح، الظروف صعبة على الجميع، ولا أحد يبني نجاحاً بسهولة، ويجب أن تتحلى بالإصرار والعزيمة"، كما دعاهم لعدم اليأس مطلقا والاهتمام بصحتهم وضرورة ممارسة الرياضة، لأنه لا يوجد قائد بصحة غير جيدة.

أبوهشيمة لـCNN: حروب "الجيل الرابع" صعبة.. وهذه مراحل النجاح (2)

وقال أبو هشيمة، إنه بدأ العمل في فترة تعد من أصعب الفترات التي مرت بها مصر، عقب ثورة 25 يناير/كانون الثاني، إلا أنه استطاع تأسيس شركاته ومصانعه رغم كل هذه التحديات، لإيمانه ببلده، على حد وصفه، فيما انتاب الخوف غالبية المستثمرين، وتوقع جني ثمار هذا الإصرار في السنوات القادمة، وشدد على أنه "كسب الرهان".

أبو هشيمة لـCNN: عملت في أصعب الظروف بعد الثورة وكسبت الرهان (3)

واعتبر العضو المنتدب لمجموعة حديد المصريين، أن ثروته الحقيقية هي رصيد الشركة من عدد العاملين، ومن استطاع تقديم يد العون لهم، كذلك تتمثل في كم مصنعًا افتتحها، وقال لبرنام ج"على القمة" إن الثروة تحقق السعادة، لكن السعادة الحقيقية تكمن في كيفية تحويل هذه الثروة إلى شيء يستفيد منه الآخرون، فهي وسيلة لإسعاد ذاته من خلال إسعاد الآخرين.

أبو هشيمة: الثروة وسيلة.. وسعادتي في إقامة مؤسسات ذات قيمة (4)

وفي الجزء الخامس والأخير من لقائه ضمن برنامج "على القمة"، تحدث رجل الأعمال المصري أحمد أبوهشيمة، عن الاستثمار في الإنسان، والكوادر البشرية، التي اعتبرها أهم عنصر لنجاح أي مؤسسة. وأن تشكيل فريق عمل احترافي على رأس أولوياته، كما شرح أبو هشيمة خلطة تحقيق النجاح، من وجهة نظره، ومن بينها الدراسات الدقيقة للمشروعات مع المخاطرة المحسوبة في بعض الأحيان.

أبو هشيمة: أحب المخاطر المحسوبة والنجاح لابد أن يكون قراراً وهدفاً (5)