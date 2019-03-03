عدنان يوسف: الوازع الديني جذبني للتمويل الإسلامي

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نشر الأحد ، 03 مارس / آذار 2019

ضيف برنامج "على القمة" هذا الأسبوع عدنان يوسف، المصرفي البحريني المخضرم وخبير التمويل الإسلامي، والرئيس التنفيذي لمجموعة البركة المصرفية

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-في الحلقة الأولى من برنامج "على القمة" هذا الأسبوع نلتقي مع عدنان يوسف، الرئيس التنفيذي لمجموعة البركة المصرفية، إذ يشرح المصرفي البحريني المخضرم، كيف بدأت رحلته في عالم المال وتحديداً التمويل الإسلامي.

وذكر يوسف أنه بدأ رحلته عندما شهد وسمع أشياء جديدة عن مجال آخر للتمويل والمصارف أثناء جلوسه مع رجال الدين والاقتصاد والتحدث في الاقتصاد الإسلامي.

وأضاف أنه لم يكن يفكر في الاقتصاد الإسلامي، لأن أغلبية المنتجات التقليدية للبنوك جاءت من الخارج.

وقال يوسف:"بدأ التمويل الإسلامي يجذبني، وشعرت من الناحية الأخلاقية والدينية، أن به بركة أكثر من العمل المصرفي التقليدي".