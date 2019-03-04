عدنان يوسف: الشيخ صالح كامل قدوتي.. والمنطقة تحتاج للعشرات من أمثاله

ضيف برنامج "على القمة" الأسبوع الجاري عدنان يوسف، المصرفي البحريني المخضرم وخبير التمويل الإسلامي، والرئيس التنفيذي لمجموعة البركة المصرفية.

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)- يعد الشيخ صالح كامل رجل الاعمال السعودي ورئيس مجموعة "دله البركة" المثل الأعلى للمصرفي البحريني المخضرم عدنان يوسف، وهو من تحدث عنه في الحلقة الثانية من حواره مع برنامج "على القمة".

قال عدنان يوسف إنه يعرف الشيخ صالح منذ 30 عاماً، لكن رحلته العملية معه بدأت منذ قرابة الـ 20 عاماً، وأضاف أنه تأثر به كثيراُ، كما أنه قدم الكثير للصيرفة الإسلامية، كما أنه يتميز بسعة الاطلاع وامتلاك ناصية الحديث والتعبير بسهولة عن آرائه.

ذكر يوسف:"يتميز الشيخ صالح بأن لديه رؤية ويقوم بتطبيقها، الكثير من رجال الأعمال يفتقدون تلك الميزة، العديد لديهم روية لكنهم لايقدرون على تطبيقها، وآخرين لديهم القدرة على التطبيق لكن ليست لديهم رؤية "