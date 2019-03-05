الاندماج.. وصفة عدنان يوسف للبنوك العربية في ظل التحولات الاقتصادية

ضيف برنامج "على القمة" الأسبوع الجاري عدنان يوسف، المصرفي البحريني المخضرم وخبير التمويل الإسلامي، والرئيس التنفيذي لمجموعة البركة المصرفية.

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-تحدث عدنان يوسف، الرئيس التنفيذي لمجموعة البركة المصرفية، في الحلقة الثالثة من حواره مع برنامج "على القمة"، عن رؤيته لكيفية تعامل البنوك العربية مع التحولات التي تجري في الاقتصاد خلال السنوات الأخيرة.

وقال عدنان يوسف إن العالم العربي لديه بنوك كثيرة لكن حجمها صغير، وإن الوقت حان أن تندمج تلك البنوك مثل ما حدث في أبوظبي، لكي تستطيع البنوك أن تواكب التغيرات في الاقتصاد.

وأضاف بالقول: "أتمنى أن يجتمع الرؤساء التنفيذيون للبنوك العربية، اجتماعات دورية على مائدة مستديرة ليتحدثوا عن نظرتهم للمستقبل."